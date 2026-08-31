Un hombre del condado de Davis se ahoga en el embalse Echo en el condado de Summit

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit informó que un hombre de 46 años, residente del condado de Davis, falleció por ahogamiento el domingo mientras navegaba en el embalse Echo.

El portavoz del alguacil, Skyler Talbot, detalló que el hombre se encontraba a bordo de una embarcación de pesca junto a otros tres familiares, entre ellos un menor de edad.

Alrededor de las 11:30 a. m., una tripulación de esquiadores acuáticos localizó a la familia en el agua luego de que su bote volcara. La segunda embarcación trasladó a los afectados de regreso a la rampa para botes de Echo.

“Iniciaron maniobras de RCP en uno de los individuos que no estaba consciente ni respiraba”, señaló Talbot. “Trágicamente, la persona a la que intentaban reanimar fue declarada muerta en el lugar, justo en la rampa de embarque”.

Talbot añadió que los otros dos adultos y el menor permanecieron conscientes durante todo el incidente y fueron trasladados a un hospital cercano para ser evaluados.

El portavoz calificó el hecho como un “aparente accidente de navegación” e indicó que no existen indicios de conducta criminal. La Oficina del Alguacil mantiene una investigación abierta para determinar las causas que provocaron el vuelco.

Al 31 de agosto, el embalse Echo se encontraba al 32% de su capacidad.

Artículo traducido por María Camperos.