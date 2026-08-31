Construcción de High Valley Transit llega a su fin; inician obras de UDOT en calles de Park City

High Valley Transit está concluyendo las obras viales en la intersección de Park Avenue y Deer Valley Drive, pero los conductores de Park City aún no tendrán un respiro de la temporada de construcción.

El director principal de desarrollo de High Valley, Gabe Shields, señaló que las cuadrillas están por finalizar la ampliación de la Ruta Estatal 224 para el proyecto de autobús de tránsito rápido. Sin embargo, ahora el personal del Departamento de Transporte de Utah (UDOT) comenzará con los trabajos de preservación del pavimento.

“El trabajo del BRT ha terminado. Ahora UDOT ingresará para retirar esa capa superior de asfalto y colocar la capa final”, explicó Shields a KPCW. “Realizarán el repintado de carriles y dejarán la intersección completamente operativa”.

Asimismo, esta semana las cuadrillas terminarán el ajardinamiento de las medianas a lo largo de la Ruta 224, cerca del establo McPolin, y volverán a pintar la vía.

Shields advirtió que los automovilistas también verán personal trabajando esta semana en la Ruta 224, a la altura de Silver Springs y Old Ranch Road.

“Tenemos una gran cantidad de equipo pesado y materiales sumamente pesados ingresando a la zona; algunas estructuras de concreto superan las 28,000 libras”, afirmó. “Por ello, resulta muy importante que esta semana la gente preste atención a la maquinaria de construcción y siga las señales de desvío y los cierres”.

Shields reiteró que la construcción del sistema de autobús de tránsito rápido avanza conforme al cronograma para ser completada en 2028.

Una vez finalizado, este proyecto de tránsito de 7 millas a lo largo de la Ruta Estatal 224 , desde Kimball Junction hasta el casco antiguo de Park City, incluirá carriles exclusivos para autobuses con el objetivo de aliviar la congestión vehicular en la zona.

Artículo traducido por María Camperos.

