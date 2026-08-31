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Los condados de Summit y Wasatch son incluidos en la lista de las 15 mejores comunidades rurales de EE. UU.

KPCW | By Sydney Weaver
Published August 31, 2026 at 7:22 PM MDT
Connor Thomas
/
KPCW
Límite condal entre los condados de Summit y Wasatch orientado hacia Kamas.

Los condados de Summit y Wasatch fueron reconocidos por sus respectivos esfuerzos en materia de vivienda y turismo.

Los condados de Summit y Wasatch fueron incluidos en la lista de las 15 mejores comunidades rurales de los Estados Unidos para el año 2026.

El premio anual otorgado por la revista Expansion Solutions Magazine destaca a aquellas comunidades rurales que impulsan el crecimiento empresarial y fomentan la creación de oportunidades para sus residentes.

La evaluación de las comunidades se realizó mediante un análisis del desempeño económico, la actividad de inversión corporativa, la solidez de la fuerza laboral, la preparación de la infraestructura y la competitividad estratégica a largo plazo.

En el caso particular de los condados de Summit y Wasatch, el reconocimiento se centró en sus respectivos avances en materia de vivienda y desarrollo turístico. La lista de las 15 mejores comunidades incluyó además a condados de los estados de Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wyoming.

Asimismo, el condado de Sanpete, también ubicado en Utah, figuró entre los galardonados de este año.

Artículo traducido por María Camperos.
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