Deer Valley abrirá 200 nuevas acres esquiables este invierno mientras continúa la construcción de los refugios

El director sénior de operaciones de la montaña, Garrett Lang, señaló que con esta fase de expansión el complejo contará con un total de 209 pistas de esquí y 32 telesillas.

Tras un año de escasas nevadas la temporada pasada, Lang expresó su esperanza de contar con mejores condiciones este invierno.

“Por increíble que fue el año pasado y lograr abrir ese terreno y todo lo demás, simplemente no pudimos ver su máximo potencial”, comentó. “Así que realmente espero con ansias este año para ver todo el potencial de la expansión”.

El nuevo terreno se encuentra en la zona de Hail Peak, donde Deer Valley está instalando un telesilla mediante helicóptero este otoño.

Esto se suma a las 80 nuevas pistas y siete telesillas que el complejo inauguró la temporada pasada.

Además del terreno esquiable, Lang explicó que la construcción de los refugios para visitantes continúa durante todo el año.

El Park Peak Lodge ofrecerá vistas panorámicas a la montaña, una terraza, dos bares y ocho opciones gastronómicas.

“De hecho, la obra no se detuvo en todo el invierno”, dijo Lang. “Trasladábamos a los trabajadores de la construcción a Park Peak Lodge mediante orugas para nieve (snowcats), o bien subían en la telecabina de East Village, lo cual me imagino que fue una experiencia bastante interesante para ellos”.

Kristine Weller / KPCW El refugio Park Peak Lodge de Deer Valley Resort se encuentra en construcción el 27 de agosto de 2026.

Debido a que no hay acceso por carretera hacia el refugio durante la temporada invernal, todo el suministro de materiales también se transportará por telecabina. Su apertura está prevista para la temporada 2027-2028.

El East Village Lodge, ubicado en la base, también abrirá en esa misma fecha. Mientras tanto, los visitantes podrán acudir al edificio temporal de servicios para esquiadores.

Lang destacó que los datos de lectura de los pases de esquí muestran que un número creciente de visitantes decide comenzar su jornada en East Village.

“Aumentó de forma constante a lo largo de la temporada a medida que se corrió la voz y la gente se dio cuenta de que era mucho más conveniente que lidiar con el tráfico dentro de Park City”, afirmó. “Por lo tanto, de cara a esta temporada, espero que esa tendencia continúe”.

La zona de East Village ha más que duplicado la superficie esquiable de Deer Valley.

El centro de esquí aún no ha anunciado la fecha de apertura para la temporada 2026-2027.

Deer Valley Resort es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

