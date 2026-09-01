El condado de Wasatch defiende el control local en la disputa con el gobernador

Los líderes del condado de Wasatch afirman que no darán marcha atrás en su oposición a los municipios preliminares, tras sostener una reunión con la oficina del gobernador el pasado 28 de agosto.

La ley de municipios preliminares de Utah permite a los propietarios de terrenos eludir a las comisiones de planificación locales para crear ciudades en áreas mayoritariamente no desarrolladas. Los líderes de los condados de Summit y Wasatch han expresado abiertas críticas hacia este programa.

El condado solicitó la reunión con la oficina del gobernador Spencer Cox luego de recibir advertencias de que podrían perder fondos estatales debido a su postura firme respecto a esta ley aprobada en 2024.

El concejal Erik Rowland señaló que el equipo de Cox pidió al condado considerar el retiro de una resolución que insta a los legisladores a derogar el programa.

“Nos reímos un poco y dijimos: ‘No existe una realidad en la que no vayamos a aprobar esa resolución’”, afirmó.

El concejo votará el documento este miércoles 2 de septiembre.

El administrador del condado, Dustin Grabau, explicó que la resolución incluirá un desglose detallado de las preocupaciones institucionales sobre el proceso de aprobación de estos municipios.

“Consideramos que la ley tiene deficiencias fundamentales”, declaró.

Dichas objeciones abarcan la falta de supervisión sobre estas nuevas localidades, los vicios en el proceso de aprobación, los riesgos de infraestructura y la falta de garantías en materia de vivienda asequible.

A pesar de las diferencias, los líderes locales calificaron el encuentro de “cordial” y destacaron la apertura hacia una posible colaboración.

“Lo que realmente nos gustaría es formar parte de un proceso con todas las partes interesadas para volver a la mesa de diseño y estructurar un nuevo plan que cumpla mejor con los objetivos originales, los cuales creemos que deben centrarse en construir vivienda asequible y accesible para los residentes y trabajadores de estas comunidades”, indicó Grabau.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Además de exigir al estado la cancelación del programa, el condado evalúa intervenir en una demanda judicial relacionada.

Organizaciones sin fines de lucro del área de Moab demandaron a la Oficina del Teniente Gobernador de Utah en el Tribunal del 7.º Distrito, argumentando que la ley de municipios preliminares es inconstitucional.

Rowland adelantó que el condado de Wasatch podría presentar un escrito de amicus curiae (“amigo del tribunal”) para respaldar la postura de las organizaciones civiles.

“No tenemos ninguna intención de dar un paso atrás en esto”, enfatizó.

Los líderes locales también mantienen conversaciones con legisladores estatales para impulsar posibles reformas a la norma. Cabe señalar que en las sesiones legislativas de 2025 y 2026 , los proyectos destinados a reformar los municipios preliminares fracasaron.

Rowland concluyó afirmando que el rechazo generalizado hacia este programa es un síntoma de un problema más profundo en el estado: “Estamos llegando a un punto de quiebre en el estado en lo que respecta a la pérdida del control local”.

Como ejemplo, citó la amplia oposición al centro de datos Stratos proyectado en el condado de Box Elder, proyecto vinculante cuya controversia derivó en que el presidente del Senado de Utah, Stuart Adams —involucrado en su aprobación—, perdiera su candidatura a la reelección poco después .

El Consejo del Condado de Wasatch se reunirá este miércoles a las 4:00 p.m. en el 25 N. Main St. en Heber. La sesión contará además con transmisión en línea a través del enlace oficial del condado .

Artículo traducido por María Camperos.

