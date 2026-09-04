El Consejo del Condado de Summit aprueba una ordenanza que agiliza el proceso de rezonificación en la cuenca de Snyderville

Los miembros del Consejo del Condado de Summit aprobaron este miércoles la Ordenanza 1016 en una votación dividida de 3 a 2.

La ordenanza exige menos detalles iniciales a los desarrolladores cuando solicitan modificar los usos permitidos en terrenos no incorporados de la cuenca de Snyderville (Snyderville Basin). El nuevo proceso continuará requiriendo que el condado y el propietario del terreno acuerden la altura de las edificaciones, la densidad, la distribución y otros aspectos del proyecto.

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, señaló que anteriormente una rezonificación requería planos de ingeniería y documentación sustanciales, lo que derivaba en pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero.

“Debería reducir la burocracia gubernamental”, afirmó. “Reducirá la cantidad de ocasiones en que el personal deba revisar trabajos que terminan descartándose”.

Barnes añadió que la ordenanza aportará mayor transparencia al proceso. Explicó que los cambios probablemente incrementarán las solicitudes de rezonificación, pero las decisiones se tomarán con mayor rapidez, incluidas las recomendaciones en contra.

“Establecer las expectativas claras con el solicitante, el público y los organismos que revisan el proyecto constituye transparencia en sí misma”, indicó.

La ordenanza generó controversia el mes pasado, cuando miembros de la comunidad y del consejo expresaron su inquietud ante la posibilidad de que rezonificar resultara demasiado sencillo. El vicepresidente del consejo, Roger Armstrong, mostró preocupación de que el cambio redujera las oportunidades para la participación pública.

“La zonificación es, y debería ser, una de las tareas más complejas que realizamos”, sostuvo. “Representa la visión de cómo debe lucir esta comunidad, basada en las personas que nos eligieron, en las entrevistas que realizamos y en los comentarios del público para establecer las zonas que creamos”.

Armstrong y la presidenta del consejo, Canice Hart, votaron en contra de la ordenanza.

Por su parte, a la concejal Megan McKenna le pareció positivo que la Comisión de Planificación de Snyderville Basin respalde las modificaciones y que la medida ayude a presentar las rezonificaciones al público con mayor celeridad.

La propuesta de ordenanza fue impulsada en parte por el proyecto Crossroads at Silver Creek de Columbus Pacific Development. La propuesta se debatió durante cuatro años antes de recibir el visto bueno de la comisión de planificación en julio.

El miércoles, los concejales aprobaron finalmente la rezonificación para este proyecto, pasando de uso residencial rural a comercial comunitario.

El proyecto Crossroads contempla 90 unidades habitacionales con un parque y casa club, un inmueble de 4,000 pies cuadrados para una organización sin fines de lucro y 32,000 pies cuadrados de espacio comercial.

Las nuevas reglas de rezonificación podrían facilitar otro proyecto de Columbus Pacific ubicado a pocos kilómetros, en la propiedad Cline Dahle en Jeremy Ranch.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

