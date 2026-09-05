Un nuevo sendero invita al público a visitar los sitios mineros históricos de Park City

Un circuito de aproximadamente siete millas con 24 sitios históricos se inaugurará con el corte de cinta durante el Día de los Mineros (Miners Day) de Park City el 7 de septiembre.

La ruta comienza en el Museo de Park City, serpentea por Sweeney’s Switchbacks hacia el complejo Silver King, desciende a través de Empire Canyon y concluye de regreso en Main Street.

El sendero es una iniciativa multianual impulsada por la organización Friends of Ski Mountain Mining History para ampliar el conocimiento del público sobre el pasado del pueblo, según señaló la co-presidenta del grupo, Colleen Logan.

“Nuestra herencia de la minería de plata define quiénes somos”, afirmó Logan en el programa “Local News Hour” de KPCW el 3 de septiembre. “Y esa ha sido la base fundamental de Friends of Ski Mountain Mining History: preservar nuestra herencia para no convertirnos en un pueblo turístico más. Es lo que nos hace distintos”.

Los senderistas podrán descargar un mapa gratuito que reproduce narraciones en audio activadas por GPS al llegar a cada sitio.

Logan explicó que el contenido en audio abarca diversas perspectivas de la minería de plata.

“Contamos con un narrador profesional para nuestra guía de audio”, indicó Logan. “Pero también tenemos una cantidad increíble de expertos en Friends of Ski Mountain Mining History, entre ellos ingenieros mineros, especialistas en minería, geólogos, paleontólogos y expertos en historia local”.

El co-presidente Don Roll destacó que el financiamiento del proyecto, valuado en aproximadamente $220,000 dólares, fue un esfuerzo colaborativo.

“Más del 90% del costo de la implementación y promoción del sendero se cubrió mediante subvenciones estatales, federales, del condado y locales”, precisó Roll. “Por lo tanto, ha sido un esfuerzo genuino de todo el estado de Utah para hacer esto realidad”.

El recorrido cuenta con una variante de diez millas adaptada para ciclistas. Quienes busquen una opción menos exigente pueden tomar la telesilla Town Lift o el Payday Express directamente hacia el complejo minero Silver King.

El trayecto incluye además 11 nuevos paneles interpretativos dotados de fotografías históricas y descripciones detalladas de cada lugar.

Artículo traducido por María Camperos.