Piloto de Park City fallece en un accidente de helicóptero mientras combatía el incendio Dome en Yosemite

Un piloto de Park City fue uno de los dos hombres fallecidos en un accidente de helicóptero mientras combatía el incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite, en California. Ryan Cutter, residente de Park City, y Greg King, de Palmer, Alaska, realizaban descargas de agua el domingo por la tarde cuando la aeronave se estrelló cerca del lago Ostrander, a 9 millas al sur de El Capitan.

The Associated Press informa que la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando las causas del siniestro.

Ambos hombres trabajaban para Precision Helicopters, empresa que identificó a los pilotos el lunes . Cutter vivía en Park City y anteriormente prestó servicios para una estación de noticias de televisión local, transportando equipos por todo Utah.

Este representa el tercer accidente mortal de un helicóptero de extinción de incendios en el oeste del país en lo que va de año. PBS reporta que en agosto, dos pilotos de helicóptero murieron mientras colaboraban en las labores de control del incendio Widemouth 2 en el centro-sur de Utah . En julio, otro piloto perdió la vida al estrellarse su aeronave en un embalse mientras combatía el incendio Gold Mountain en Gunnison, Colorado.

Según datos de PBS, al menos 14 personas han muerto combatiendo incendios forestales en todo el país este año, la cifra más alta desde 2022, cuando se registraron 25 fallecimientos.

Artículo traducido por María Camperos.