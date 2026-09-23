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Comienzan los cierres de otoño en las áreas de recreación de Park City

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 23, 2026 at 5:58 PM MDT
The Bonanza Loop trail can be accessed from the Bonanza Flat trailhead.
Sydney Weaver
/
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Se puede acceder al sendero Bonanza Loop desde el inicio del sendero (trailhead) de Bonanza Flat.

Los senderos de Bonanza Flat en Park City cerrarán el 1 de octubre.

A medida que las hojas cambian de color, los senderos y áreas de recreación de Park City cierran sus puertas por el otoño.

Los usuarios de los senderos tienen una semana más para disfrutar de los recorridos de Bonanza Flat antes de que cierren durante la temporada baja.

El cierre de otoño dará a la fauna silvestre el espacio necesario para prepararse para la próxima temporada invernal.

Los senderos de Bonanza Flat cerrarán el 1 de octubre y reabrirán para actividades recreativas de invierno más adelante este año.

Basin Recreation cerrará el estanque para perros de Willow Creek el 28 de septiembre. El distrito informó que las cuadrillas realizarán mejoras en el acceso al estanque antes de que abra para el patinaje sobre hielo cuando baje lo suficiente la temperatura.

Artículo traducido por María Camperos.
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