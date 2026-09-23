Residentes de Park City desarrollan una herramienta digital para agilizar las solicitudes de vivienda asequible

La Autoridad de Vivienda del Condado de Summit votó por unanimidad el lunes para otorgar a Mountainlands Community Housing Trust una subvención única de $25,000.

El propósito es crear una solicitud única e interactiva en línea para los futuros inquilinos de Wasatch Back. Esto evitará tener que completar docenas de solicitudes en papel para diferentes desarrollos de vivienda asequible, solo para permanecer en esas listas de espera durante años .

Jason Glidden, director ejecutivo de Mountainlands, espera que haya menos unidades asequibles desocupadas si los inquilinos solo tienen que postularse una vez y su información permanece en el sistema de la organización sin fines de lucro.

"Mi nivel de desocupación se sitúa en un 3% o 4%, y la razón principal de esto es que nos toma entre tres y cuatro semanas calificar a la siguiente persona que entra", afirmó el lunes.

Mountainlands está trabajando con el profesional en tecnología de Park City, Will Seggos, para desarrollar la estructura digital de la idea.

¿Qué es la identidad digital?

Seggos también está trabajando a nivel estatal para crear lo que él y otros en el campo denominan una "billetera digital" para los habitantes de Utah. El nombre oficial de la iniciativa es "identidad digital respaldada por el estado" (SEDI, por sus siglas en inglés).

Los residentes podrían compartir información de identificación o datos con el estado para acceder a una variedad de programas públicos.

El director de SEDI, George McEwan, señaló que esto ayudaría a agilizar el acceso y reducir el fraude, utilizando como ejemplo el programa nutricional para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) de Utah.

"Aún no he visto a una persona que califique para WIC y que no califique también para Medicaid. Sin embargo, hay que empezar de cero cada vez", declaró ante la Autoridad de Vivienda del Condado de Summit. "Se empieza de cero con un programa diferente en lugar de utilizar los datos consolidados que están disponibles y que han sido verificados para ser compartidos entre programas".

La Legislatura de Utah aprobó el Proyecto de Ley del Senado 275 este año para regular la SEDI y establecer una "declaración de derechos de identidad digital", que incluye el derecho a la privacidad y hace que los programas de identidad digital sean opcionales.

Seggos también forma parte de la Promoción 32 de Park City Leadership y está creando una empresa con sus compañeros de clase para aplicar el concepto de la billetera digital a la vivienda asequible.

'One Door Home'

Mountainlands pagaría a la empresa, One Door Home, para desarrollar la solicitud en línea. Glidden lo comparó con una "mochila digital".

Esta contendría documentos tales como declaraciones de impuestos, los cuales los inquilinos necesitan para demostrar que cumplen con las restricciones pertinentes de ingresos o empleo.

La autoridad de vivienda adjuntó condiciones a su subvención, incluida la garantía por escrito de que Mountainlands utilizará el dinero únicamente para los fines previstos.

El acuerdo también exige que Mountainlands y One Door Home permitan que los abogados del condado de Summit revisen el contrato entre ambas organizaciones.

Asimismo, deben presentar un informe de avances y un plan de negocios ante la autoridad de vivienda en un plazo de seis meses.

Artículo traducido por María Camperos.