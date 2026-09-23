Park City reemplazará los puentes del sendero McLeod Creek y reabrirá en diciembre

Park City reemplazará este mes dos puentes peatonales y para bicicletas deteriorados a lo largo del sendero McLeod Creek.

Las cuadrillas comenzarán los trabajos el 23 de septiembre en los puentes ubicados cerca de la Oficina de Correos de Park Avenue, la Estación de Bomberos 31 y el parque de bicicletas Creekside.

Durante la construcción, los puentes permanecerán cerrados y se señalizarán rutas de desvío.

Los nuevos puentes se instalarán a mediados de noviembre con el objetivo de reabrirlos para su uso invernal en diciembre.

Artículo traducido por María Camperos.

