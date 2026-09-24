Demanda que amenaza el telesilla Iron Mountain de Park City entra en pausa.

Representantes de Park City Mountain, una organización sin fines de lucro con sede en Provo y la asociación de propietarios de viviendas (HOA) de The Colony se reunirán el próximo mes para una mediación.

Mientras tanto, una demanda presentada en febrero por la organización sin fines de lucro UI Charitable se encuentra en pausa.

La firma de consultoría filantrópica compró un terreno de 63 acres en The Colony a fines de 2024. El terreno abarca los alrededores de la base del Iron Mountain Express, la terminal sur del telesilla Timberline y la pista de esquí Cascade.

Posteriormente, UI Charitable demandó al centro de esquí, alegando que no cuenta con permiso para operar los telesillas y la pista en su propiedad. Park City Mountain sostiene que sí posee dichos derechos, los cuales argumenta que se remontan a 2003, antes de que pasara a ser propiedad de Vail Resorts.

El juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, permitió en julio que la HOA de The Colony se uniera al caso como parte demandada. El vecindario señala en sus escritos judiciales que busca proteger el acceso directo a las pistas de esquí (ski-in, ski-out) para sus residentes.

El tribunal reasignó más tarde el caso a la jueza Patricia Kuendig, quien suspendió el litigio para que las partes pudieran programar la mediación.

Tienen planeado reunirse el 22 de octubre e indicaron que actualizarán a la jueza sobre los resultados de las negociaciones y si existe la necesidad de continuar con el proceso judicial.

Park City Mountain tiene programada su apertura para la temporada de esquí 2026-2027 el 20 de noviembre.

La fundación de empleados EpicPromise de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

