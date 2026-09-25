La Comisión de Planificación de Park City analiza la altura de los edificios y el estacionamiento del proyecto Clark Ranch.

The Alexander Company presentó el miércoles sus planes actualizados para el proyecto Clark Ranch ante la Comisión de Planificación de Park City.

Clark Ranch consta de 344 acres situados al otro lado de la Autopista 40, cerca de Quinn's Junction. Un área de 10 acres está destinada al desarrollo de vivienda asequible, con planes que contemplan un total de 164 unidades habitacionales.

El gerente de desarrollo de proyectos de The Alexander Company, Colin Cassady, detalló que su equipo ajustó las propuestas con respecto a la última reunión de la comisión realizada el 10 de junio.

"Dividimos aún más dos de los edificios en unidades más pequeñas que se adaptan mejor al terreno", explicó Cassady. "Al reducir un poco el tamaño de las estructuras, ahora podemos agruparlas de forma más armónica con las líneas topográficas naturales del sitio".

Cassady presentó opciones de techos a dos aguas y techos planos, señalando que las cubiertas planas se integran de mejor manera al entorno y ofrecen ventajas para el almacenamiento de nieve. Los comisionados coincidieron en que los techos planos resultan más convenientes para la propiedad.

La altura de los edificios oscila entre los 35 y casi 40 pies. No obstante, la comisión acordó que desea mantener las estructuras por debajo del límite máximo propuesto de 28 pies.

Los planes prevén 209 espacios de estacionamiento, en cumplimiento con el requisito de 1.6 espacios por unidad establecido por el código municipal, además de 37 espacios adicionales propuestos para visitantes.

El comisionado Seth Beal manifestó su oposición a añadir más estacionamiento en la propiedad.

"En general, considero que agregar estacionamiento incrementa el número de vehículos y, por lo tanto, la cantidad de viajes", afirmó. "No deberíamos priorizar el estacionamiento, particularmente en un lugar con preocupaciones sobre el espacio abierto".

La comisión evaluará planes de mitigación de tráfico en el futuro. Aún no se ha definido cuándo volverá a abordar este proyecto.

La Municipalidad de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.