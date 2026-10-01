Oasis Management se encuentra cerca de convertirse en un integrante con información privilegiada (insider) de Vail Resorts.

Oasis Management aumentó su participación en Vail Resorts del 7.4% al 9% el 29 de septiembre, de acuerdo con una declaración presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) .

Esta representa la segunda ocasión en que el fondo de cobertura con sede en Hong Kong incrementa su tenencia accionaria en Vail desde que inició una lucha por delegación (proxy fight) el 16 de septiembre. Una lucha por delegación ocurre cuando un accionista intenta reemplazar a los miembros actuales de la junta directiva para influir en la estrategia corporativa de la empresa.

Con este movimiento, Oasis se sitúa muy cerca del umbral del 10% requerido para convertirse en lo que la SEC define como un integrante con información privilegiada (insider) .

Esta designación permite a las empresas recuperar ganancias obtenidas por operaciones de corto plazo (short-swing profits) dentro de un periodo de seis meses, las cuales se generan cuando un integrante con información privilegiada compra y vende títulos de renta variable de la propia compañía. Asimismo, los insiders están obligados a informar la mayoría de sus transacciones con valores de renta variable de la empresa en un plazo máximo de dos días hábiles.

De acuerdo con la documentación presentada ante la SEC, Oasis sostiene que puede incrementar la rentabilidad de Vail mediante una reestructuración de su junta directiva. El fondo afirma que sus propuestas para el consejo de administración permitirán optimizar la eficiencia operativa de Vail y consolidar alianzas más sólidas con las comunidades de montaña que albergan sus complejos.

Vail es propietaria de 42 centros de esquí distribuidos en cuatro países, entre los que se incluye Park City Mountain.

La fundación corporativa EpicPromise Employee Foundation, perteneciente a Vail Resorts, brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

