El nuevo código de Heber City establece un área de amortiguamiento para torres de telefonía celular respecto a las viviendas

Las nuevas torres de telefonía celular en Heber City deberán ubicarse a más de 300 pies (aproximadamente 91 metros) de distancia de las viviendas existentes, según una nueva ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Heber City el martes 6 de octubre.

Asimismo, las estructuras deberán guardar un retiro equivalente al 150 % de su altura respecto a los límites de las propiedades residenciales. En el caso de una torre de 80 pies (24.3 metros) de altura, la distancia requerida será superior a los 90 pies (27.4 metros) desde la línea de lote residencial más cercana.

El director de Desarrollo Comunitario, Tony Kohler, aclaró que la medición del retiro se realizará horizontalmente hasta el centro del poste.

"También se puntualizó que cualquier solicitud en trámite con anterioridad a esta regulación de uso de suelo estará sujeta a la nueva ordenanza", señaló Kohler. "Las viviendas existentes se considerarán como aquellas construidas antes de la presentación de una solicitud de uso de suelo para un monopolio".

La modificación del código elevó además el límite de altura para los monopolos de un rango de entre 35 y 65 pies a un máximo de 80 pies en determinadas zonas de la ciudad.

Esta medida responde a que las antenas de los distintos operadores de telefonía celular deben mantener una separación vertical de 10 pies. El límite máximo de 80 pies permite albergar equipos de hasta tres empresas operadoras en una sola estructura, reduciendo así la cantidad total de torres necesarias. A su vez, se estableció un requisito de distanciamiento de 1 milla (1.6 kilómetros) entre torres.

Los cambios a la normativa surgen luego de que vecinos de Heber expresaran su disconformidad en mayo ante el proyecto para instalar una torre de 65 pies en East Center Street , en el centro de la ciudad.

Los residentes argumentaron que la estructura afectaría el paisaje visual , mientras que un habitante manifestó su preocupación por la posible interferencia en los audífonos de personas con discapacidad auditiva, ya que las emisiones de radiofrecuencia de la telefonía móvil pueden ocasionar problemas en estos dispositivos.

Bajo la nueva regulación, no se permitirá la instalación de torres de celular en la zona céntrica de Heber, delimitada entre las calles 500 North y 600 South, y desde 600 West hasta 600 East.

Heber City brinda apoyo financiero a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.