La Autoridad de Desarrollo e Instalaciones Militares ocupó un lugar central durante un panel enfocado en el clima celebrado en Park City

Candidatos locales debatieron sobre incendios forestales, uso del agua y otros temas ambientales durante un foro electoral celebrado el martes.

Los aspirantes a los distritos 4 y 59 de la Cámara de Representantes y al Distrito 20 del Senado de Utah asistieron al evento realizado en la Biblioteca de Park City, patrocinado por la filial del Wasatch Back de la organización Citizens' Climate Lobby.

Durante la discusión, cada uno de los candidatos cuestionó a la Autoridad de Desarrollo e Instalaciones Militares (MIDA, por sus siglas en inglés), la entidad estatal que impulsa el desarrollo inmobiliario en el East Village de Deer Valley Resort y un controversial centro de datos en el condado de Box Elder.

MIDA fue creada originalmente para servir al personal militar y ofrecerle opciones de recreación.

"No creo que haya nadie en este salón, ni nadie razonable, capaz de sostener que esto se encuentra dentro de su ámbito de competencia original", afirmó el concejal del condado de Wasatch, Luke Searle.

El candidato republicano compite por el Distrito 4 de la Cámara baja contra la exalcaldesa de Midway y candidata demócrata, Celeste Johnson, quien de igual manera criticó a MIDA.

"Si esta comunidad deseaba este componente económico, deberíamos haber formado parte del proceso de toma de decisiones", señaló Johnson.

El control local y la representatividad fueron los ejes de la crítica expresada por la representante republicana Tiara Auxier, titular actual del escaño en el Distrito 4, quien se enfrenta al exalcalde de Oakley, Zane Woolstenhulme.

"No había representantes de Box Elder en la junta directiva de MIDA, que fue la que aprobó el proyecto del centro de datos", indicó Auxier. "Considero que esas son decisiones locales que deben tomarse a nivel comunitario".

Woolstenhulme, candidato demócrata, no pudo asistir al foro por motivos de salud, por lo que otro exalcalde, Doug Evans, intervino en su representación.

"El gobierno estatal se preocupa cuando el gobierno federal le impone directrices, y ahora nosotros, como gobiernos locales, nos preocupamos cuando MIDA nos dice qué hacer", expresó Evans.

Evans manifestó su mayor inquietud respecto a qué sucedería en caso de que un proyecto fracase, y quién tendría que asumir la responsabilidad y los costos resultantes.

Por su parte, Annette McRae, proveniente de Duchesne, sostuvo que considera que las atribuciones de MIDA son probablemente inconstitucionales.

La candidata del Forward Party busca desbancar al senador republicano Ron Winterton en el Distrito 20, el cual abarca los condados de Summit, Wasatch, Duchesne, Daggett y Uintah.

Winterton no estuvo presente en la sesión del martes por la noche.

El debate estuvo moderado por Seth Arens, copresentador del programa This Green Earth de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

