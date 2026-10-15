Auditoría estatal: La junta escolar de South Summit omitió las evaluaciones del superintendente

La Junta de Educación del Distrito Escolar de South Summit no ha evaluado el desempeño de su superintendente desde 2024. Cuando lo ha hecho, las revisiones "no proporcionaron retroalimentación útil".

Eso es lo que señala una auditoría de Utah publicada el 15 de septiembre.

En el informe , los auditores indicaron que la ausencia de retroalimentación constante y de rendición de cuentas podría haber contribuido a la falta de avances del distrito en la prueba estatal RISE (Readiness Improvement Success Empowerment), aplicada a los grados 3.º a 8.º.

Durante una reunión el 12 de octubre, el viceauditor general Darin Underwood afirmó que el superintendente de South Summit está "haciendo un gran trabajo". Aun así, las evaluaciones anuales del superintendente constituyen una de las responsabilidades principales de la junta.

"La Asociación Nacional de Juntas Escolares ha señalado que... una evaluación precisa, justa y objetiva del superintendente de un distrito escolar puede ser una de las palancas más significativas con las que cuenta una junta escolar para impulsar la mejora del distrito", explicó.

Matt Weller ha sido miembro de la junta durante cuatro años y presidente durante dos. Señaló que la junta no evaluó al superintendente Greg Maughan durante dos años porque "no había un buen sistema de evaluación".

"Necesitaba una base para comenzar uno, y esa es la razón real por la que no lo hemos hecho", dijo. "Necesitaba ayuda con eso, y simplemente no hay nada en Utah que sea realmente bueno".

Anteriormente, la junta utilizaba la plantilla de la Asociación de Juntas Escolares de Utah para evaluar a Maughan, quien ocupa el cargo de superintendente desde 2021. Underwood indicó que la junta aún podría usar la plantilla, siempre y cuando se adapte a las necesidades de South Summit.

Los auditores estatales también destacaron como un buen ejemplo un modelo utilizado en las escuelas de Massachusetts. Este utiliza un ciclo anual de cinco pasos que incluye evaluaciones periódicas, una evaluación anual, una autoevaluación del superintendente, el establecimiento de metas y la implementación del plan.

Un empleado, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, afirmó que la recomendación de la auditoría valida un sentimiento que el personal ha experimentado durante años: la junta no está realizando su debida diligencia.

"Los maestros sienten que, ya sabes, la junta no los escucha en absoluto. Por lo tanto, me encantaría que la junta les pidiera su opinión directamente a los maestros".

El empleado comentó que la junta y otros líderes del distrito promueven una comunicación abierta y honesta, pero que en la práctica es diferente. Citó como un buen ejemplo la plataforma Performance Matters, implementada en 2025. Los maestros compartieron una carta anónima en la que enumeraban sus inquietudes sobre el programa; sin embargo, el empleado afirmó que esas preocupaciones fueron "desestimadas muy rápidamente".

Maughan y Weller caracterizaron los problemas con Performance Matters como dificultades propias del proceso de adaptación, señalando ambos que el cambio puede resultar incómodo. Weller agregó que el cambio también puede generar ansiedad.

"Desearía que fuera más fácil, pero algunas personas se adaptan muy bien al cambio, mientras que otras lo odian y lo combatirán", expresó Weller. "Si queremos mejorar las escuelas y los resultados de los estudiantes, se requerirá cierto cambio".

No obstante, el empleado anónimo sostuvo que ese no es el caso.

"Los maestros no le temen al cambio. Están cambiando constantemente... utilizando nuevos planes de estudio y nuevos recursos", afirmó. "Los maestros saben cuándo algo funciona y, si funciona, están totalmente dispuestos a darle una oportunidad. Pero cuando el programa continúa fallando una y otra vez, van a abandonarlo".

Aaron Tillet, un maestro con 31 años de trayectoria que se retiró de la escuela secundaria South Summit High School esta primavera, coincidió en su mayor parte.

"El cambio es difícil para todos, y eso influyó. Pero lo principal es que el programa en sí es muy pesado y nada fácil de usar", señaló.

Tillet y el empleado indicaron que les gustaría ver a la junta más involucrada. Anteriormente, solían visitar las escuelas y hablar con los maestros, pero ambos afirmaron que eso cambió desde que Maughan asumió como superintendente.

El empleado añadió que da la impresión de que la junta no comprende cuáles son sus responsabilidades.

"Lo que muchos vemos cuando observamos las reuniones de la junta es que las cosas simplemente se aprueban sin más", dijo. "No hay discusiones profundas sobre muchos temas".

Durante la reunión de la junta del 14 de septiembre, el abogado del distrito explicó que la junta es responsable de la gobernanza y debe liderar estableciendo políticas, asignando recursos y exigiendo rendición de cuentas al sistema. El superintendente, por su parte, se encarga de implementar las directrices de la junta.

Weller afirmó que la junta ya está trabajando en aplicar mejoras a sus prácticas.

"El primer punto de la agenda es el plan estratégico, porque sin eso, no se pueden realizar evaluaciones a los maestros ni evaluaciones al superintendente", señaló.

Los auditores recomiendan que la junta adopte formalmente un sistema de evaluación del superintendente que incluya métricas claras de éxito vinculadas al plan estratégico de la junta. La junta prevé adoptar un nuevo plan estratégico en junio de 2027 y trabajará en otros objetivos de la auditoría mientras tanto.

Asimismo, el distrito solicitó a los auditores estatales que continúen supervisando sus avances en los próximos años.

Artículo traducido por María Camperos.