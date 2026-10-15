El alguacil del condado de Summit pide a los residentes denunciar robos e hurtos recientes

La Oficina del Alguacil del Condado de Summit solicita a los residentes denunciar cualquier robo o hurto ocurrido en los últimos seis meses.

La solicitud surge tras el arresto de Eric Michael Thomas, de 26 años, bajo la sospecha de robo e hurto mientras prestaba servicios de control de plagas.

Thomas fue acusado el 13 de octubre de hurto por un valor de al menos $5,000 dólares, un delito grave de segundo grado.

Una declaración jurada del centro de detención señala que Thomas fue arrestado luego de que uno de sus clientes en el condado de Summit denunciara que creía que se había llevado un collar de diamantes.

Los agentes que acudieron al lugar también encontraron un anillo de plata, un collar con dije de plata y una pulsera de oro. El valor estimado de los objetos supera los $14,700 dólares.

Según la declaración jurada, Thomas dijo a los investigadores que había robado joyas u objetos pequeños de alto valor en más de 10 viviendas de la zona y que los guardaba en una caja en su casa.

La oficina del alguacil indica que los residentes deben proporcionar la mayor cantidad de detalles posible sobre cualquier propiedad desaparecida, incluyendo fotografías, descripciones, características distintivas, marcas especiales, grabados o números de serie.

Thomas hizo su primera comparecencia ante el Tribunal del 3.er Distrito el 15 de octubre. Otra audiencia está programada para el 23 de octubre.

Artículo traducido por María Camperos.

