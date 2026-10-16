© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

La policía de Park City comparte detalles tras la lesión del perro policía (K-9) Bruno al caer de un paso elevado

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 16, 2026 at 3:22 PM MDT
Officer Henderson and K-9 Bruno investigate a suspicious item on the U.S. Highway 40 flyover before Bruno jumps over the barrier.
Park City Police Department
El oficial de policía de Park City, Wayne Henderson, y el perro policía (K-9) Bruno investigan un objeto sospechoso en el paso elevado de la autopista U.S. Highway 40 el 15 de septiembre de 2026, antes de que Bruno saltara la barrera. El canino continúa recuperándose en casa tras una cirugía.

ADVERTENCIA: El video del Departamento de Policía de Park City enlazado aquí muestra la caída del perro policía (K-9) Bruno y las secuelas inmediatas. Se recomienda discreción al espectador.

El perro policía (K-9) de detección de explosivos del Departamento de Policía de Park City, Bruno, continúa recuperándose tras saltar una barrera de la autopista hace aproximadamente un mes.

Park City K-9 Bruno leaves hospital after surgery Sept. 16, 2026.
Park City Police Department
El perro policía (K-9) Bruno de la policía de Park City sale del hospital tras someterse a una cirugía el 16 de septiembre de 2026.

El departamento ha publicado ahora más información sobre el incidente del 15 de septiembre.

Compartió la llamada inicial al 911 y un video editado de la cámara del tablero que muestra la respuesta policial.

Este video incluye al perro policía Bruno y a su manejador, el oficial de policía de Park City Wayne Henderson, investigando el objeto sospechoso antes de que Bruno saltara del paso elevado de la autopista U.S. Highway 40.

Muestra el dispositivo sospechoso, que más tarde se determinó que era una batería, en el carril derecho de la carretera.

Henderson le indicó a Bruno que comenzara a trabajar haciendo un gesto con una pelota para "buscarlo" (find it), una práctica estándar en el adiestramiento de perros policía.

Bruno comenzó su patrón de búsqueda moviéndose hacia el dispositivo antes de detenerse, cambiar de dirección y saltar la barrera izquierda que separa el paso elevado de la carretera interestatal Interstate 80 en dirección este.

Henderson subió de inmediato a su vehículo y condujo hasta el lugar donde Bruno había caído.

Evitó que el perro se pusiera de pie mientras esperaban la llegada de otros servicios médicos de emergencia.

Una revisión del Programa K-9 de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz de Utah determinó que Henderson desplegó a Bruno de conformidad con las tácticas estándar de K-9 de la POST.

La policía de Park City informó que Bruno se está recuperando en casa tras someterse a una cirugía de urgencia.

Aún no está claro si regresará al servicio.

ADVERTENCIA: El Departamento de Policía de Park City publicó un video del incidente en línea. Se recomienda discreción al espectador.

Artículo traducido por María Camperos.
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Content Producer
See stories by Sydney Weaver