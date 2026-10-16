La policía de Park City comparte detalles tras la lesión del perro policía (K-9) Bruno al caer de un paso elevado

ADVERTENCIA: El video del Departamento de Policía de Park City enlazado aquí muestra la caída del perro policía (K-9) Bruno y las secuelas inmediatas. Se recomienda discreción al espectador.

El perro policía (K-9) de detección de explosivos del Departamento de Policía de Park City, Bruno, continúa recuperándose tras saltar una barrera de la autopista hace aproximadamente un mes.

Park City Police Department El perro policía (K-9) Bruno de la policía de Park City sale del hospital tras someterse a una cirugía el 16 de septiembre de 2026.

El departamento ha publicado ahora más información sobre el incidente del 15 de septiembre.

Compartió la llamada inicial al 911 y un video editado de la cámara del tablero que muestra la respuesta policial.

Este video incluye al perro policía Bruno y a su manejador, el oficial de policía de Park City Wayne Henderson, investigando el objeto sospechoso antes de que Bruno saltara del paso elevado de la autopista U.S. Highway 40.

Muestra el dispositivo sospechoso, que más tarde se determinó que era una batería , en el carril derecho de la carretera.

Henderson le indicó a Bruno que comenzara a trabajar haciendo un gesto con una pelota para "buscarlo" (find it), una práctica estándar en el adiestramiento de perros policía.

Bruno comenzó su patrón de búsqueda moviéndose hacia el dispositivo antes de detenerse, cambiar de dirección y saltar la barrera izquierda que separa el paso elevado de la carretera interestatal Interstate 80 en dirección este.

Henderson subió de inmediato a su vehículo y condujo hasta el lugar donde Bruno había caído.

Evitó que el perro se pusiera de pie mientras esperaban la llegada de otros servicios médicos de emergencia.

Una revisión del Programa K-9 de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz de Utah determinó que Henderson desplegó a Bruno de conformidad con las tácticas estándar de K-9 de la POST.

La policía de Park City informó que Bruno se está recuperando en casa tras someterse a una cirugía de urgencia.

Aún no está claro si regresará al servicio.

ADVERTENCIA: El Departamento de Policía de Park City publicó un video del incidente en línea . Se recomienda discreción al espectador.

Artículo traducido por María Camperos.