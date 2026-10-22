Más votantes de Utah se registran como independientes; las afiliaciones republicanas predominan en la región de Wasatch Back

En el condado de Summit, casi el 32% de los votantes activos no tiene afiliación partidista, siendo el segundo porcentaje más alto del condado, por detrás de los votantes republicanos, que representan poco más del 37%.

Los votantes activos son aquellos que han participado en cualquiera de las dos últimas elecciones generales, en 2022 y 2024. Hasta el 13 de octubre, Utah cuenta con aproximadamente 1.8 millones de votantes activos.

Los demócratas del condado de Summit representan alrededor del 24% de los votantes activos.

En el condado de Wasatch, cerca del 27% de los votantes activos son independientes, mientras que más de la mitad de los votantes del condado están registrados como republicanos. Aproximadamente el 13% de los votantes en el condado de Wasatch están registrados como demócratas.

El diario The Salt Lake Tribune informa que parte del incremento registrado este año ocurrió en febrero, cuando el antiguo partido "No Labels" se disolvió, devolviendo a sus aproximadamente 10,000 votantes a la condición de independientes.

Sin embargo, incluso al excluir esos datos, los votantes independientes han registrado mayores aumentos que cualquier partido político durante este año.

La Oficina del Vicegobernador de Utah, que supervisa las elecciones del estado, informa que, en términos generales, los demócratas han registrado un incremento moderado con la incorporación de más de 13,000 nuevos votantes activos.

Por su parte, los republicanos han perdido unos 7,000 votantes activos.

Artículo traducido por María Camperos.