El personal de Park City califica de exitosos el mercado de verano y el festival de arte

El Festival de Arte Kimball anual y el Park Silly Sunday Market son grandes eventos de verano en Park City, y ambos llenan la calle Main Street de residentes locales y visitantes. El personal de la ciudad y los líderes de los eventos afirman que las dos convocatorias marcaron otro año de éxito.

El festival de arte se lleva a cabo durante el primer fin de semana de agosto. La subadministradora municipal Heather Sneddon indicó que contó con una gran asistencia.

"El festival recibió a casi 25,000 asistentes", señaló. "Una participación realmente alta, particularmente para el viernes por la noche, la velada destinada a los residentes. Así que eso es fantástico".

Según un informe del personal , más de 6,600 residentes del condado de Summit recibieron entradas gratuitas. Otros asistentes viajaron desde otros 44 estados, así como de Canadá y Japón, para presenciar el festival de tres días.

El Centro de Arte Kimball informa que esto se tradujo en un impacto económico de $23 millones de dólares y más de $461,000 dólares en ingresos fiscales para Park City.

Casi 179,000 personas visitaron el Park Silly Sunday Market a lo largo de sus 11 jornadas en la calle Main Street de Park City este verano. Sneddon afirmó que la cifra es similar a la del año pasado.

"Se ven bastante parecidas, pero realmente lo consideramos un éxito", expresó. "Tuvimos una asistencia muy similar en el mercado este año... ha disminuido ligeramente por unos 1,000 asistentes".

El primer día del mercado, el 7 de junio, y el fin de semana del Día del Minero, el 6 de septiembre, registraron la mayor asistencia.

Aunque Park Silly no realiza un seguimiento del impacto económico exacto, los vendedores comercializan habitualmente alrededor de $1.7 millones de dólares en mercancías.

Sneddon afirmó que ambos eventos también lograron éxitos en materia de sostenibilidad. El Festival de Arte Kimball recicló casi 1,600 libras de residuos, casi duplicando la cantidad reciclada en 2025.

Park Silly evitó que casi 15,500 libras de residuos llegaran al vertedero del condado de Summit mediante iniciativas de reciclaje y compostaje. Esto representa una tasa de desviación del 85%, similar a la del año pasado.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

