El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) planea realizar voladuras de rocas y cierres de carriles en la región de Wasatch Back

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está por concluir los trabajos de pavimentación en Park City sobre Deer Valley Drive, desde la rotonda de Marsac hasta Kearns Boulevard.

Sin embargo, en el Snyderville Basin las cuadrillas trabajarán durante el invierno para reemplazar los puentes de la Interestatal 80 cerca de Jeremy Ranch y Pinebrook.

El portavoz de UDOT, Kylar Sharp, indicó que Homestead Road se reducirá a un solo carril de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 5 p.m.

Los peatones y ciclistas también han sido desviados a un carril temporal a lo largo de la vía.

"Esta semana comenzarán los micropilotes, los cuales sirven simplemente para crear una base sólida que soporte los nuevos puentes", señaló. "Quienes utilicen el sendero podrán experimentar un aumento en el ruido y las vibraciones".

Los conductores del condado de Summit también deben anticipar demoras la mañana del viernes a lo largo de la Ruta Estatal 224 (state Route 224), mientras las cuadrillas cambian el semáforo de Cutter Lane a un nuevo sistema.

Los trabajos forman parte del proyecto de autobús de tránsito rápido (bus rapid transit) de High Valley Transit.

Habrá agentes de policía dirigiendo el tráfico mientras el semáforo esté fuera de servicio el 30 de octubre, de 8 a.m. a 11 a.m.

En el condado de Wasatch, los conductores en la U.S. 189 se desviaron hacia la nueva vía a principios de este mes como parte del proyecto de ampliación de la carretera de UDOT entre Wallsburg y Charleston.

Sharp informó que UDOT se encuentra ahora preparándose para una nueva ronda de voladuras de rocas con el fin de ampliar la carretera entre Rainbow Bay y la Ruta Estatal 113.

"Las cuadrillas pronto utilizarán explosivos para remover roca a along de la ladera de la montaña y hacer espacio para carreteras más anchas", afirmó. "La U.S. 189 estará cerrada en ambas direcciones entre Rainbow Bay y la SR-113 durante estos trabajos".

UDOT aún no ha anunciado cuándo comenzarán las voladuras, pero indicó que los cierres durarán entre 15 y 30 minutos.

Artículo traducido por María Camperos.