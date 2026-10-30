Un estudio de la Universidad Estatal de Utah sobre los conflictos entre alces y humanos se reanuda en los senderos del Distrito de Recreación del Cuenca de Snyderville (Basin Rec)

Un junta de ética de la Universidad Estatal de Utah ha restituido los permisos de los investigadores para estudiar las interacciones entre alces y humanos en el condado de Summit.

El profesor David Stoner, investigador principal del proyecto, señaló que su estudiante estaba reinstalando esta semana las cámaras para fauna silvestre en los senderos del Distrito Especial de Recreación del Cuenca de Snyderville (Basin Rec).

El estudio de dos años tiene como objetivo documentar cuándo y dónde los humanos podrían encontrarse con alces agresivos.

Stoner explica que las hembras se vuelven protectoras con sus crías a finales de la primavera, y los machos se tornan agresivos durante la época de apareamiento en el otoño.

"Aunque en realidad eso no es lo que buscamos establecer", dijo Stoner a KPCW. "Realmente tomamos eso como los hechos del asunto y luego intentamos desarrollar material educativo sobre esos patrones para que los usuarios de tierras públicas puedan tomar decisiones informadas sobre los horarios y lugares de recreación".

Correos electrónicos entre el personal de la USU y de Basin Rec, obtenidos por KPCW a través de una solicitud de registros públicos, muestran que se instalaron ocho cámaras a fines de julio antes de la temporada de apareamiento, conocida como el celo (rut).

Los investigadores colocaron las cámaras a aproximadamente una milla de los principales inicios de senderos de Basin Rec, y la señalización informaba a los usuarios de los senderos sobre el proyecto, incluyendo que los datos son anónimos.

Sin embargo, la asociación de propietarios de Sun Peak señaló que un par de cámaras estaban en propiedad privada. Otros correos electrónicos revisados por KPCW muestran que un residente del área de Park City también se puso en contacto con la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la USU por preocupaciones de privacidad. La IRB suspendió el estudio hasta hace unos días.

"Se dieron cuenta de que había un par de trámites administrativos adicionales que debían realizar. Así que procedieron a retirar las cámaras que habían instalado", dijo el director del distrito de Basin Rec, Robert Parrish. "Hicieron las cosas al revés: listos, fuera, y luego en sus marcas".

Los correos electrónicos muestran que los investigadores contactaron al personal de senderos y espacios abiertos de Basin Rec y recibieron aprobación informal durante el verano. Parrish señaló que Basin Rec no contaba, en ese momento, con una política sobre cómo gestionar este tipo de solicitudes.

Él intervino después de que la HOA de Sun Peak expresara sus inquietudes y ahora ha formalizado el acuerdo entre el distrito y la USU mediante un contrato denominado acuerdo interlocal.

"Mientras hacía eso, también establecí una política para que el personal siga ciertas pautas sobre lo que debe hacer", indicó Parrish.

Está ansioso por ver los datos que recopile el equipo de Stoner.

En septiembre, mientras el estudio estaba en pausa, un alce pisoteó gravemente a un turista en el sendero Rob's . Parrish señala que comprender los hábitos migratorios de los alces puede mejorar la forma en que Basin Rec se comunica con los usuarios de los senderos.

"La otra cuestión es que, si tengo que tomar la decisión de cerrar un sendero, incluso para respetar ese límite, mantener a las personas a salvo y proteger a los alces, necesito contar con esa información", afirmó Parrish. "No puedo simplemente decir al azar: 'Bueno, voy a cerrar este sendero porque creemos que hay alces en la zona'".

La USU publicó un artículo sobre las cámaras que utiliza para recopilar los dato s el 15 de septiembre, el mismo día en que ocurrió el incidente con el alce en el sendero Rob's.

Stoner aclara que las cámaras no son de video; toman fotografías. Y desde el principio, si capturaban a personas, los rostros u objetos personales se difuminaban.

También afirma que las fotografías no se almacenan en la nube, sino únicamente de forma local, y serán destruidas después de registrar los datos extraídos de ellas.

Stoner agregó que el estudio también utiliza datos anónimos de señales de teléfonos celulares y rastreadores de alces instalados por la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah.

"Hay un gran esfuerzo destinado a minimizar los conflictos y mejorar la conservación de esta especie, una especie icónica de la cual da la casualidad de que nos encontramos en el límite más meridional de su distribución natural", dijo Stoner. "Somos muy afortunados de tenerlos, pero también debemos ser muy conscientes de su comportamiento y sus patrones, e intentar adaptarnos a ello".

No hay grandes cambios tras el comienzo fallido del estudio, excepto que ya no habrá cámaras en Sun Peak, sino únicamente en tierras públicas.

Basin Rec es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.