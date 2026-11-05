El Kimball Art Center iniciará el proceso de diseño de su nueva instalación en el condado de Summit

El Kimball Art Center ha estado buscando una firma de arquitectura para diseñar una nueva instalación en Kimball Junction.

La organización sin fines de lucro se encuentra actualmente al lado de Boneyard Saloon en Kearns Boulevard. Sin embargo, posee 1.92 acres de propiedad junto al PEAK Center, anteriormente el edificio Skullcandy. Planea casi duplicar su tamaño con el traslado .

El director ejecutivo Aldy Milliken anunció el jueves que la organización sin fines de lucro planea trabajar con la renombrada firma de arquitectura suiza Herzog & de Meuron.

"Básicamente comenzamos hace un año con la elaboración de un informe del edificio, lo cual es una especie de ayuda para definir lo que queríamos lograr, y eso era independiente de un terreno", dijo Milliken en el programa "Local News Hour" de KPCW el 5 de noviembre. "¿En qué es realmente bueno el Kimball Art Center?".

Milliken dijo que la organización sin fines de lucro comenzó con 30 opciones y las fue reduciendo gradualmente tras revisar propuestas, visitar proyectos terminados en todo el país y recibir a las firmas en Park City.

Herzog estaba entusiasmado con las ideas del centro para la nueva instalación, pero Milliken dijo que el equipo dudó al principio. Eso se debe a que la firma ha trabajado en proyectos de gran envergadura, como la Tate Modern en Londres y el Pérez Art Museum Miami.

"De hecho, nos preocupaba no recibir la atención que merecíamos. Somos un proyecto más pequeño", dijo Milliken. "Pero nos convencieron de que realmente les encantaba lo que estábamos haciendo".

Dijo que a la firma le gustó el énfasis del Kimball en la educación y cómo la organización sin fines de lucro conecta a las personas con el arte y el proceso artístico.

"Lo que estábamos haciendo representa una nueva fase de participación para los museos de arte en esta conversación que está ocurriendo en todo el país sobre cómo los espacios de arte y los museos de arte pueden servir al público", afirmó.

Milliken dijo que las organizaciones ahora comenzarán a colaborar en los diseños. El costo total aún está por determinarse.

Milliken dijo que el equipo planea recaudar fondos durante aproximadamente dos años antes de que comience la construcción. El Kimball permanecerá en su ubicación actual durante al menos los próximos cuatro años.

El Kimball Art Center es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.