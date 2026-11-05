Los demócratas de Wasatch Back mantienen ventajas estrechas en 2 contiendas para la Cámara de Representantes de Utah

Los resultados electorales preliminares muestran que el republicano Luke Searle encabeza la contienda frente a la demócrata Celeste Johnson por el Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah. Los separan más de 450 votos. El escaño abarca el condado de Wasatch, Park City y parte de Snyderville Basin.

Los votantes del condado de Summit favorecen a Johnson, mientras que una mayor cantidad de residentes del condado de Wasatch han apoyado a Searle.

Johnson declaró a KPCW que está ansiosa por ver los resultados finales. También expresó su entusiasmo al ver importantes triunfos demócratas en todo el país.

De volverse azul el Distrito 59, Johnson afirmó que será la voz de las comunidades rurales.

"Tendremos un representante que realmente hablará sobre el impacto negativo que la legislación estatal puede causar en las comunidades rurales, y significará que tendremos una voz para las personas más vulnerables entre nosotros", señaló.

Searle también está a la espera de que se contabilicen todos los votos. Indicó que los escaños han estado cambiando hacia los demócratas debido a la frustración de los votantes.

"Los votantes están frustrados con el costo de vida, especialmente aquí en el estado de Utah, y eso es algo con lo que hice campaña para garantizar que las familias puedan quedarse y prosperar aquí", dijo. "Independientemente de quién ocupe este escaño, definitivamente es algo que debe abordarse".

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El demócrata Zane Woolstenhulme aventajaba por un estrecho margen a la titular republicana Tiara Auxier en el Distrito 4 de la Cámara estatal este miércoles. Woolstenhulme, exalcalde de Oakley, ha obtenido el 54% de los votos en los condados de Summit, Morgan y Rich.

Auxier ha representado al Distrito 4 de la Cámara de Representantes desde 2025 , cuando el Partido Republicano de Utah la seleccionó después de que la representante Kera Birkeland dimitiera.

Ella llevaba la delantera en los condados de Morgan y Rich por unos 1,600 votos. Sin embargo, Woolstenhulme lideraba en el condado de Summit por casi 2,000 votos.

Woolstenhulme se siente honrado y al mismo tiempo entusiasmado ante la perspectiva de voltear a azul un escaño tradicionalmente rojo.

"Una de las razones por las que me entusiasma prestar servicio es básicamente para demostrar al mundo que un demócrata puede resultar electo y representar bien a todo el distrito electoral, además de trabajar de forma bipartidista con los colegas republicanos para lograr cosas buenas para Utah", declaró.

En un correo electrónico, Auxier expresó: "Es evidente que las frustraciones a nivel nacional han matizado nuestras elecciones locales. Creo que es demasiado pronto para extraer conclusiones categóricas sobre lo que estamos observando a nivel estatal".

Añadió estar orgullosa del trabajo realizado durante los últimos dos años, incluyendo el rechazo al proceso preliminar de incorporación municipal.

El senador republicano Ron Winterton aventajaba a la candidata del Partido Forward, Annette McRae, con el 64% de los votos en el Distrito 20 del Senado. El escaño representa partes de los condados de Summit y Wasatch y se extiende hacia el extremo este del estado.

Winterton ocupa un escaño en el Senado de Utah desde 2019. Según su sitio web , McRae proviene de una "familia de la industria petrolera" y es madre de cinco hijos.

El condado de Summit favoreció a McRae, mientras que los votantes de Wasatch, Daggett, Duchesne y Uintah respaldaron en gran medida a Winterton.

En el 3.er Distrito Congresional, que abarca la totalidad de los condados de Summit y Wasatch, la titular republicana Celeste Maloy ha sido declarada ganadora, habiendo obtenido casi el 58% del respaldo electoral.

En el Distrito 23 de la Cámara estatal, la titular demócrata Hoang Nguyen conservó su escaño con el 83% de los votos. Asimismo, el titular Scott Chew retuvo su escaño en el Distrito 68 de la Cámara estatal con el 85% del apoyo de los votantes.

Dichos distritos representan pequeñas franjas del condado de Summit.

Se esperan más resultados electorales este miércoles por la tarde.

Artículo traducido por María Camperos.

