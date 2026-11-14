El condado de Summit y los líderes del transporte público pugnan con las ciudades por los dólares de los impuestos sobre las ventas

Un impuesto sobre las ventas del 0.25% genera aproximadamente $6.5 millones anuales para una subvención que financia proyectos de transporte en todo el condado de Summit y dentro de los municipios locales.

Sin embargo, la subvención estuvo en pausa este año mientras el Consejo de Gobiernos (COG) regional, integrado por miembros del concejo del condado y alcaldes, elaboraba un nuevo procedimiento para las subvenciones.

Algunos integrantes del gobierno del condado no están conformes con los cambios que los alcaldes hicieron a la subvención de transporte. Esto se debe a que limitaron la participación de High Valley Transit en los fondos.

El alcalde de Kamas, Matt McCormick, declaró a KPCW que la nueva política está diseñada para lograr el mayor impacto posible en todo el condado al financiar la mayor cantidad de proyectos de transporte y carreteras.

El alcalde de Park City, Ryan Dickey, también respalda los cambios y señaló que el proceso debe ser "justo y equitativo". Ambas ciudades generan la mayor parte del impuesto sobre las ventas que financia la subvención.

"Lo que Park City había observado durante los últimos cinco años es que estamos generando más de la mitad del impuesto dentro de los límites de la ciudad, y el dinero que regresa a Park City es alrededor de una cuarta parte", dijo Dickey en una entrevista.

Una parte de los $6.5 millones siempre se ha reservado para el uso de las ciudades del este del condado de Summit. Bajo la política que el COG aprobó el 2 de noviembre, esa proporción es del 10%.

La controversia gira en torno a lo que sucede con el resto.

El COG votó 5-4 a favor de dividir el dinero en dos fondos.

High Valley Transit no puede solicitar el mayor de los dos fondos a menos que sea patrocinado por un miembro del COG, como el propio condado de Summit.

Los solicitantes que pidan más del 55% de ese fondo son penalizados. Esas solicitudes reciben una puntuación más baja y tienen menos probabilidades de ser financiadas en su totalidad.

Según Caroline Rodriguez, directora ejecutiva de High Valley, esto dificulta la realización de proyectos "de importancia regional".

Después de que los votantes aprobaran el impuesto sobre las ventas en 2016, Park City y el condado de Summit lo utilizaron inicialmente para iniciativas interjurisdiccionales, principalmente en el área de Park City: permitió pagar los bonos emitidos por el condado para los estacionamientos disuasorios en Jeremy Ranch y en Ecker Hill, mejoras en Richardson Flat y a lo largo de la ruta estatal 248, además de Summit Bike Share.

Connor Thomas / KPCW ARCHIVO - Una estación de bicicletas compartidas de Summit Bike Share se observa en Junction Commons el 24 de junio de 2026.

El abogado civil del condado, Dave Thomas, declaró ante el COG a principios de este año que repartir el dinero siempre ha sido un acto de equilibrio.

"Se reconocía que todas estas pequeñas ciudades [del lado este] también tenían necesidades de transporte y, por lo tanto, existía la necesidad de un programa de subvenciones para atender sus requerimientos, al tiempo que se reconocía que la mayor parte de los fondos se destinaría a proyectos regionales de transporte público", afirmó.

Ahora que la deuda de los grandes proyectos de tránsito está casi saldada, el impuesto sobre las ventas se distribuye principalmente mediante subvenciones, incluidas las destinadas al sistema de autobús de tránsito rápido de la ruta estatal 224.

Y aunque el impuesto sobre las ventas estaba r eservado anteriormente para proyectos de importancia regional , Park City señala que la Legislatura flexibilizó las restricciones en 2019.

Park City, que cuenta con su propia agencia de transporte público, temía que el condado de Summit y High Valley Transit dominaran el proceso de subvenciones en el futuro. Así lo afirmó Chris Robinson, el único miembro del concejo del condado que está de acuerdo con la política revisada.

"Y su ciudad no recibiría nada de dinero; ese es el temor", dijo Robinson a sus compañeros del concejo en octubre. "Porque High Valley y el condado tienen una presencia mucho mayor. Es más fácil demostrar el carácter regional y cosas por el estilo".

El concejo del condado envió a Roger Armstrong a la reunión del COG del 2 de noviembre donde se concretó la nueva política, en lugar de Robinson. En un tenso intercambio con McCormick, Armstrong calificó la nueva política como una "solución en busca de un problema".

La medida había sido elaborada en un subcomité que incluía al alcalde de Kamas, al alcalde de Park City, a los miembros del concejo del condado Robinson y Megan McKenna, además de personal del condado y de Park City.

Una semana antes de la votación del COG, el personal del condado propuso una política alternativa que no logró respaldo. Dicha propuesta habría permitido que High Valley optara por más financiamiento sin penalizaciones en la puntuación, tal como funcionaba el status quo .

Jonás Wright / KPCW ARCHIVO - Perros y sus dueños abordan un autobús de Park City Transit el 10 de julio de 2025.

Dickey afirmó que la política preferida por el COG no limitará la colaboración en el futuro. La ciudad destaca haber aportado anteriormente $6 millones al sistema de autobús de tránsito rápido.

"Bajo uno de los fondos, High Valley Transit puede solicitar financiamiento por cuenta propia. Así que pueden postularse para obtener recursos de una manera en que Park City Transit no puede hacerlo, y además esperamos plenamente actuar como entidad patrocinadora de High Valley Transit tal como lo hemos hecho en el pasado", señaló.

Sin embargo, Rodriguez objeta tener que "pedir permiso" para postularse al fondo de financiamiento más grande. Al formar parte del gobierno municipal, Park City Transit no necesita un patrocinador.

"En la práctica, están limitando la capacidad del distrito regional de tránsito para obtener fondos de capital y hacer exactamente lo que nos corresponde, que es abordar la congestión y ejecutar proyectos críticos de infraestructura de transporte en el Wasatch Back", declaró Rodriguez.

Desde la perspectiva de Rodriguez, los grandes proyectos interjurisdiccionales tienen el mayor impacto. El presupuesto de High Valley para 2026 incluyó $114 millones en gastos.

La raíz del desacuerdo, para el miembro del Concejo del Condado de Summit, Canice Harte, radica en el hecho mismo de que existan dos distritos de transporte público.

"Si no fuera por eso, si se contara con un único distrito regional de transporte, entonces todo sería mucho más sencillo", dijo en la reunión del concejo del 28 de octubre.

Dado que este año no se otorgaron subvenciones provenientes del impuesto sobre las ventas para el transporte, el dinero se transferirá a 2027. Ese será el primer año en que el COG implemente la nueva política.

El COG evalúa las solicitudes de subvención y recomienda los montos de financiamiento al concejo del condado. Los miembros del concejo no pueden modificar partidas individuales; únicamente pueden vetar la totalidad de las asignaciones de subvenciones del año.

Consideraron hacerlo en 2025, cuando Park City quiso financiar un carril bici vecinal, pero finalmente desistieron.

El Condado de Summit y la Municipalidad de Park City son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

