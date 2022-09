For Janderle Reyes, modeling and teaching dance is a passion. She joins us to talk about how her interest in these started from a young age, some important lessons she's learned, and much more.

Para Janderle Reyes, el modelaje y enseñar baile es una pasión. Ella nos acompaña para hablar de como su interés en estas empezó desde temprana edad, algunas lecciones importantes que aprendió, y múcho más.

