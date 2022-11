Cada Domingo | Emma Zevallos 10-30-22

Emma Zevallos from the Park City Peace House joins us to discuss the mission of the organization, and to talk about Domestic Violence Awareness Month, and the resources, services, and aid available to our community. We also discuss some of the challenges, red flags, and tips for escaping a dangerous environment.

Emma Zevallos del Peace House de Park City nos acompaña para hablar de la misión de la organización, y para hablar del Més de Concientización de Violencia Domestica, y de los recursos, servicios y apoyo disponibles a nuestra comunidad. También hablamos de algunos de los retos, banderas rojas, y sugerencias para escapar de situaciones peligrosas.

Para recibir apoyo: 800-647-9161