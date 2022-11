Cada Domingo | La Gusana Ciega 10-30-22

La Gusana Ciega band members Daniel, German, and Lu join us to talk about the history of the group, and to promote their performance at the 801 Convention & Event Center on November 13 starting at 7pm. We also hear some of their work.

Miembros del grupo La Gusana Ciega Daniel, German, y Lu nos acompañan para hablar de la historia del grupo, y para promover su presentacion en el 801 Convention & Event Center el 13 de noviembre empezando a las 7pm. También escuchamos algo de su trabajo.

Website

Facebook

Instagram

Tickets

801 Convention & Event Center

1055 W. North Temple

Salt Lake City Utah 84116

7pm