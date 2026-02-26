© 2026 KPCW

Local News Hour

Local News Hour | February 26, 2026

By Jennifer Dobner
Published February 26, 2026 at 11:14 AM MST
Utah Avalanche Center report (02:25)

‘Yellow dot’ program aims to protect vulnerable Wasatch County drivers (04:45)

Summit Pride, Park City Mountain host annual Wasatch Back gay ski week (06:25)

Summit County Council delays gun club road plans (08:17)

Park City schools see high interest in open enrollment (21:45)

Parkites concerned about Little Kate Road multi-use pathway plans (38:18)

Create PC arts market, gallery stroll on tap for weekend(42:09)

