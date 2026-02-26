Local News Hour | February 26, 2026
Utah Avalanche Center report (02:25)
‘Yellow dot’ program aims to protect vulnerable Wasatch County drivers (04:45)
Summit Pride, Park City Mountain host annual Wasatch Back gay ski week (06:25)
Summit County Council delays gun club road plans (08:17)
Park City schools see high interest in open enrollment (21:45)
Parkites concerned about Little Kate Road multi-use pathway plans (38:18)
Create PC arts market, gallery stroll on tap for weekend(42:09)