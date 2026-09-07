Local News Hour | September 4, 2026
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Summit County Council approves ordinance streamlining Snyderville Basin rezone process (02:35)
Heber Valley 9/11 National Day of Service Planning Commission Chair Travis Wilcox on the annual service day (05:19)
Wasatch County locals back effort to repeal state development law (14:53)
Park City celebrates 130th Miners Day Monday (17:15)
Park City Councilmember Molly Miller has a recap Thursday night's meeting (20:57)
Midway Swiss Days Marketing Manager Aja Mills and the Swiss Miss have details of the Midway Swiss Days Festival (38:01)