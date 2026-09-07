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Local News Hour podcast title card.
Local News Hour

Local News Hour | September 4, 2026

By Roger Goldman
Published September 7, 2026 at 12:20 PM MDT
Ways To Subscribe
Local News Hour podcast title card.
KPCW

Summit County Council approves ordinance streamlining Snyderville Basin rezone process (02:35)

Heber Valley 9/11 National Day of Service Planning Commission Chair Travis Wilcox on the annual service day (05:19)

Wasatch County locals back effort to repeal state development law (14:53)

Park City celebrates 130th Miners Day Monday (17:15)

Park City Councilmember Molly Miller has a recap Thursday night's meeting (20:57)

Midway Swiss Days Marketing Manager Aja Mills and the Swiss Miss have details of the Midway Swiss Days Festival (38:01)

Local News Hour
Roger Goldman
Mountain Money co-host, Local News Hour fill-in host and former board chair.
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