La semana de 8 de enero/Week of January 8th, 2023

La semana Try Transit de Park City regresa del 8 al 14 de enero. Ya sea que nunca antes haya probado el transporte público, que no haya estado en un autobús en mucho tiempo o que no haya viajado en transporte público todos los días, lo invitamos a sentarse, relajarse y dejar que nosotros conduzcamos. Park City Transit organizará eventos y obsequios durante la semana Try Transit.

Get on Board for Try Transit Week (Jan 8-14)

Park City’s Try Transit Week is back from January 8-14. Whether you have never tried transit before, haven’t been on a bus in ages, or ride transit every day, we invite you to sit back, relax, and let us do the driving. Park City Transit will host events and giveaways throughout Try Transit week.