Las semanas del 20 y 27 de Marzo/Weeks of March 20 and 27

For times and to register, contact: Brandon Carrish at (435) 655-0999, extension 116 or brandon@basinrecreation.org.

Basin Recreation invites families to register for coed lacrosse clinics that begin April 22 on Saturdays at Matt Knoop Park. These clinics are a great way for kids in preschool - 3rd grade to learn the basics of Lacrosse. Clinics include a lacrosse stick and ball and introduce throwing, catching, and field movement.

Preparación gratuita de impuestos ofrecida en Park City, Kamas y Coalville, desde ahora hasta el 13 de abril Si necesita ayuda para presentar sus impuestos de 2022, el programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos Federales (VITA) del IRS está disponible. Puede obtener ayuda con sus impuestos si gana menos de $60,000, si habla inglés limitado, o si tiene una discapacidad. Las citas están disponibles cada dos semanas desde ahora hasta el 13 de abril durante los siguientes horarios: Oficina de extensión de Coalville USU: lunes (1:00 pm - 4:30 pm) Biblioteca Kamas: martes (3:00 pm - 6:00 pm) Biblioteca de Park City: miércoles (3:00 pm - 7:00 pm) Virtual (ZOOM): Jueves (1:00 pm - 4:30 pm) Para programar una cita gratuita en una de estas ubicaciones (o virtualmente), llame a Kenzie al 435-336-3222. VITA Información