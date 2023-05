La semana de 8 y 15 de mayo/Week of May 8 and 15

Basin Recreation Youth Crew invites local kids age 10-13 to a day at a waterpark in Salt Lake City! This afternoon of fun will take place Saturday, May 20 from 3-9pm. Food, drinks, and transportation will be provided.

Park City Recreation is offering summer skateboard camp at City Park. The camps are for ages 6-17, all levels welcome. The first session begins June 12th and camps will run Monday - Thursday until August 3 (no camp offered the week of July 4th). Participants can decide between the 8:30 am-9:30 am or 9:45 am-10:45 am times. Each session is $50.

Do you love to dance? Come to the PC MARC on the first and third Saturdays of every month from 6-9pm for free social dances! Beginner Swing Dance class will be at 6pm, followed by dancing to Top 40 hits from the 80s to today. No partner or experience required!

Sacos de arena gratis en el condado de Summit El condado de Summit está proporcionando arena y sacos de arena gratis a los residentes preocupados por las inundaciones. Los sacos de arena no están prellenados, así que traiga a un amigo y sus propias palas. Los lugares de recogida incluyen Ecker Hill Middle School, Trailside Park, Silver Creek, Willow Creek Park, Jeremy Ranch Park & Ride, y más en Coalville, Kamas, Henefer, Oakley y Francis. Los horarios de recogida y los números de teléfono de contacto para cada ubicación se pueden encontrar en línea en SummitCounty.org. Solo para los residentes y negocios dentro de los límites de Park City 84060, arena y bolsas están disponibles en el Edificio de Obras Públicas ubicado en 1053 Iron Horse Drive. Llame a la línea directa de Park City al (435) 615-5463 y deje su nombre, número, dirección y cuándo quiere recoger sus maletas entre las 7:00 am y las 3:30 pm. Los administradores de propiedades que soliciten sacos de arena deben identificar en el momento de la recogida la ubicación de la propiedad donde se utilizarán los sacos de arena dentro de los límites de la ciudad 84060. Información sobre inundaciones del condado de Summit y ubicaciones de sacos de arena: https://summitcounty.org/2342/14629/Flooding-Information