© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
The Community Campfire podcast title card.
The Community Campfire

Inside Dar Hendrickson’s legendary haunted backyard

By Amber Borowski Johnson
Published October 31, 2025 at 2:50 PM MDT
Park City’s Dar Hendrickson
Leslie Thatcher
Park City’s Dar Hendrickson

For two decades, Park City’s Dar Hendrickson transformed his yard into a full-contact haunted house — slides, coffins, electric chairs and enough candy to feed an army of ghosts and goblins.

Kids called it a “Spook Alley.” Adults called it the “Haunted Happy Hour.” And they were both correct. So buckle up for this hair-raising trip down memory lane.

Dar Hendrickson's Haunted House
1 of 16  — Haunted5.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
2 of 16  — Haunted12.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
3 of 16  — Haunted2.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
4 of 16  — Haunted7.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
5 of 16  — Haunted10.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
6 of 16  — Haunted6.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
7 of 16  — haunted16.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
8 of 16  — Haunted3.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
9 of 16  — Haunted1.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
10 of 16  — Haunted13.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
11 of 16  — Haunted15.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
12 of 16  — Haunted8.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
13 of 16  — Haunted14.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson
14 of 16  — Haunted4.jpg
Dar Hendrickson's family on Park City Main Street
15 of 16  — Haunted9.jpg
Dar Hendrickson's family on Park City Main Street
Dar Hendrickson
Dar Hendrickson's Haunted House
16 of 16  — Haunted17dar.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
Dar Hendrickson

Tags
The Community Campfire The Community Campfire
Amber Borowski Johnson
KPCW Community Engagement Manager
See stories by Amber Borowski Johnson