Inside Dar Hendrickson’s legendary haunted backyard
For two decades, Park City’s Dar Hendrickson transformed his yard into a full-contact haunted house — slides, coffins, electric chairs and enough candy to feed an army of ghosts and goblins.
Kids called it a “Spook Alley.” Adults called it the “Haunted Happy Hour.” And they were both correct. So buckle up for this hair-raising trip down memory lane.
1 of 16 — Haunted5.jpg
Dar Hendrickson's Haunted House
2 of 16 — Haunted12.jpg
3 of 16 — Haunted2.jpg
4 of 16 — Haunted7.jpg
5 of 16 — Haunted10.jpg
6 of 16 — Haunted6.jpg
7 of 16 — haunted16.jpg
8 of 16 — Haunted3.jpg
9 of 16 — Haunted1.jpg
10 of 16 — Haunted13.jpg
11 of 16 — Haunted15.jpg
12 of 16 — Haunted8.jpg
13 of 16 — Haunted14.jpg
14 of 16 — Haunted4.jpg
15 of 16 — Haunted9.jpg
Dar Hendrickson's family on Park City Main Street
16 of 16 — Haunted17dar.jpg
