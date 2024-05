Cientos de miles de dólares disponibles para asistencia con el cuidado infantil

Hay más de $900,000 disponibles para asistencia con el cuidado de niños. La residente y defensora local, Michelle Downard, es administradora del programa. Dice que hay necesidad de becas para el cuidado infantil, y no están seguros por qué más dinero no ha sido concedido. Puede ser que no muchas personas saben del programa o puede ser que el programa sea demasiado restrictivo.

“Es difícil saber la razón porque es tan nuevo. Entonces, vamos a ver lo que pasa, continuando actualizando el comité sobre el progreso, y luego revisaremos el tema cuando tengamos más información”

Según ella, la beca ofrecerá hasta $1,700 al mes a cada niño. La familia tiene que contribuir 10% de su ingreso familiar. El dinero es pagado directamente al proveedor del cuidado de niños.

El 14 de marzo, en la reunión de Park City Council, Downard recomendó que el comité espere hacer cualquier cambios en esta fase inicial del programa.

El Summit County Council ha asignado $130,000 para apoyar los costos del cuidado infantil este año. Downard dice que están discutiendo de coordinar recursos con el programa de Summit County.

El Park City Community Foundation está creando un equipo de trabajo para considerar el tema de la estabilidad duradera del sector de cuidado infantil, involucrando Summit County, el Park City Chamber, Park City School District, proveedores de cuidado infantil, padres y otras partes interesadas.