Nuevo departamento de salud mental de People’s Health Clinic ayuda a curar traumas

People 's Health Clinic es conocida por ofrecer servicios médicos a los residentes sin seguro de los condados de Summit County y Wasatch County. Cuidar de la salud física de los pacientes es sólo uno de los servicios que ofrece.

La Dra. Linsey Broadbent, Directora del Programa de Salud Mental, dijo que en los últimos cinco meses casi 600 pacientes pasaron por el nuevo departamento de salud conductual creado en enero.

Broadbent dijo que la comunidad latina es generalmente recelosa de la medicación psicologica y la psicoterapia, por lo que la reducción del estigma es una gran parte de lo que ella hace. También dijo que hay una falta de terapeutas que hablen español. La barrera del idioma es un obstáculo para la atención, pero va mucho más allá.

«Nuestros pacientes sufren muchas disparidades sanitarias», explica Broadbent. «Hablamos de inseguridad de vivienda, inseguridad alimentaria, muchos de ellos ni siquiera son reconocidos como ciudadanos o seres humanos en nuestro país. Así que no tienen recursos, o acceso a los recursos que otras personas podrían tener, sólo por haber nacido en nuestro país.»

Dijo que muchos miembros de la comunidad latina local han vivido mucho tiempo en modo de sobrevivencia, desde tratar de sobrevivir en sus países de origen hasta sobrevivir a la inmigración. Aunque ahora estén a salvo, es muy fácil que vuelvan a esa respuesta autónoma».

Una de las terapias centradas en el trauma que utiliza la clínica es la estimulación bilateral, que activa ambos hemisferios cerebrales. El terapeuta trabaja con el paciente para reprocesar el recuerdo y luego analiza sus atributos lógicos.

«Y así la gente puede recordar cosas positivas que ocurrieron, o formas en las que se les mostró atención, porque en realidad el trauma no es lo que nos ocurre», dice Broadbent. «Así que no es el accidente de coche. Es la creencia negativa que desarrollamos sobre nosotros mismos después de que nos haya ocurrido algo, ya sea 'no estoy a salvo' o 'no soy digno'. Sea lo que sea, parece resurgir en diferentes experiencias a lo largo de la vida de las personas».

¿Una de sus pruebas del éxito? Cuando trata a un paciente, el trae a un primo, una tía o amigos a la siguiente visita. Broadbent dice que sus pacientes también se convierten en poderosos defensores de la salud mental a través de sus propios caminos de recuperación. «Una de las cosas que me encanta de esta gente es que puedo decirles: “Oye, esto tiene un nombre, seguro que te sientes así, corrígeme si me equivoco, seguro que te sientes incómodo, incluso cuando deberías sentirte cómodo”. Así que ha sido un verdadero privilegio ayudarles a entender que, sí, su cuerpo les estaba haciendo un servicio necesario en ese momento. Pero ahora tenemos que aprender a relajarnos y a ser capaces simplemente de existir».

Un privilegio que People 's Health Clinic espera ofrecer a todos los miembros de nuestra comunidad que lo necesiten.