El último libro de autor local narra la vida de un médico convertido en soldado

Scott Zuckerman conoció a Tom Tosto, el protagonista de su libro “Nothing Left to Prove, Nothing Left to Hide”, cuando Zuckerman era director de una sala de emergencias pediátricas y Tosto, ocho años mayor, era estudiante de medicina.

"Él fue a la escuela de medicina y se convirtió en médico a una edad bastante avanzada, ciertamente no era lo común, y durante ese tiempo, él y yo desarrollamos una relación muy cercana", dijo Zuckerman. "Pero como suele suceder, perdimos el contacto durante probablemente, bueno, dos décadas, no nos contactamos. Estaba feliz de escuchar de mí cuando finalmente me comuniqué con él."

Sabiendo que Tosto había tenido una vida plena, Zuckerman lo contactó después de terminar su primer libro, pensando que su amigo tenía una buena historia para contar.

"Descubrí que después del 11 de septiembre vendió su práctica médica, se unió a la 82.ª División Aerotransportada, se convirtió en paracaidista a los 50 años, fue enviado a Afganistán, Irak, y ascendió al nivel de cirujano de brigada", dijo. "Así que, mi sensación era que la historia de este hombre necesitaba ser contada."

Después de reconectarse con Tosto, Zuckerman pasó dos años investigando antes de escribir el libro. El libro detalla la carrera militar de Tosto, pero también revela los detalles de su vida familiar y cómo las relaciones interpersonales en su familia lo llevaron por el camino que tomó.

"Su vida temprana incluyó algunos secretos, algunas cosas de las que no estaba orgulloso, y realmente buscó redención por eso", dijo. "Me gusta pensar en este libro como una historia de su viaje hacia la redención, y finalmente permitirme contar su historia es su redención final."

Zuckerman dará una presentación el jueves 7 de noviembre en la Biblioteca de Kimball Junction a las 6:30 p.m. Tendrá una presentación de 30 minutos, que incluye algunos fragmentos de video de las entrevistas que realizó para escribir el libro.

"Incluí extractos de video de Tom y la hermana de Tom, lo cual fue una entrevista muy interesante, porque tuvieron una relación bastante conflictiva, y varios de los hombres con los que sirvió", dijo. "Creo que eso le dará a la audiencia una oportunidad única de ver a los personajes del libro, escucharlos con sus propias voces y ver sus imágenes en la pantalla."

“Nothing Left to Prove, Nothing Left to Hide” es el segundo libro de Zuckerman. Su primer libro, “Dreams of my Comrades”, ganó el primer lugar en la categoría de no ficción en el concurso de escritura original de Utah en 2015.

Zuckerman le atribuye su amor por la escritura a su maestro de inglés de la escuela secundaria, Frank McCourt, quien luego ganó el Premio Pulitzer por su memorias, “Angela’s Ashes”.

Artículo traducido por Connor Hollison