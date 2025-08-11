Zegarra es el que ha recaudado más fondos en la carrera para el Concejo municipal de Park City

De los ocho candidatos para el Concejo municipal de Park City, Danny Glasser ha gastado lo más hasta ahora, con más de $17,000 que va para la mercadotecnia y materiales tales como playeras y anuncios para colgar en la puerta. Glasser ha contribuído más de $10,000 de su propio dinero para la campaña.

John Kenworthy ha gastado más de $11,000, más que nada de su propio dinero, con la mayoría para anuncios en el periódico The Park Record.

Diego Zegarra es el que más juntó para la campaña, con más de $25,000 en contribuciones. Él también ha ido adelante del resto en el número de donantes.

Beth Armstrong, Molly Miller, la titulara Tana Toly y Glasser han recaudado más de $5,000 cada uno.

Hasta ahora, el titular Jeremy Rubell e Ian Hartley son los únicos dos candidatos que tienen campañas autofinanciadas.

La alcaldesa de Park City Nann Worel y su esposo Mike han donado a tres candidatos: Miller, Glasser y Toly.

La elección primaria del 12 de agosto reducirá el número de candidatos para el concejo municipal a cuatro. Parkitas entonces elegirán a dos concejales en la elección general del 4 de noviembre.

Los dos candidatos para la alcaldía no tuvieron que registrar sus reportes financieros en este tiempo, porque una elección primaria no es necesaria.

Los detalles completos sobre los reportes financieros están a continuación:

Diego Zegarra

Contribuciones: $25,930.05

Gastos: $9,977.81, incluyendo carteles para campaña, playeras, comida y bebidas para eventos

Saldo Restante: $15,902.24

Donantes destacados: El Exalcalde de Park City Andy Beerman y Thea Leonard – $500

El Exconcejal de Park City Tim Henney - $100

Jeremy Rubell

Contribuciones: $1,396.60 (autofinanciado)

Gastos: $1,396.50, incluyendo la administración de su sitio web y carteles para campaña

No está aceptando donaciones de campaña en este momento

Beth Armstrong

Contribuciones: $5,500

Gastos: $1,345.16, incluyendo carteles para campaña y lonas

Saldo Restante: $4,155

Donantes destacados: El Desarrollador Gary Crandall - $1,000

Molly Miller

Contribuciones: $6,838.24

Gastos: $4,345.69, incluyendo folletos enviados por correo y carteles para campaña

Saldo Restante: $2,492.55

Donantes destacados: La Alcaldesa de Park City Nann Worel y Mike Worel - $105.50

La Presidente de la Junta Escolar de Park City Meredith Reed - $53.04

La Exconcejala de Park City Becca Gerber - $60 en especie

El Exconcejal del condado de Summit Glenn Wright - $105.75

El Exalcalde de Park City Brad Olch - $50

John “J.K.” Kenworthy

Contribuciones: $14,000, incluyendo $11,000 de su propio dinero

Gastos: $11,473.32, incluyendo anuncios en el periódico The Park Record y materiales de campaña

Saldo Restante: $2,526.68

Danny Glasser

Contribuciones: $17,881.84, incluyendo $10,523 de su propio dinero

Gastos: $17,881.84, incluyendo la mercadotecnia, anuncios para colgar en la puerta y playeras

Donantes destacados: La Alcaldesa de Park City Nann Worel y Mike Worel - $105.75

El Desarrollador Gary Crandall - $3,000

Tana Toly

Contribuciones: $6,000, incluyendo $25 de su propio dinero

Gastos: $2,500.87, incluyendo servicios de campaña y materiales

Saldo Restante: $3,399.13

Donantes destacados: La Alcaldesa de Park City Nann Worel y Mike Worel - $200

La Concejala del condado de Summit Canice Harte - $100

La Exsubgerenta de Park City Sarah Pearce - $250

Ian Hartley

Contribuciones: $215.90 (autofinanciado)

Gastos: $215.90, incluyendo su sitio web de campaña

Artículo traducido por Jonás Wright.