Comunidad de lujo del condado de Summit solicita la quiebra

La petición voluntaria del Capítulo 11 de Wohali Land Estates (Wohali Haciendas), LLC, fue solicitada el 8 de agosto al U.S. Bankruptcy Court (Juzgado de Bancarrotas) en Salt Lake City.

Permitiría que Wohali siguiera sus operaciones al devolverle a los que prestaron dinero con el tiempo.

El caso ha sido asignado a un juez pero una audiencia pública no se ha programado.

Registros del juzgado indican que Wohali tiene deudas con más de 40 acreedores.

Un correo electrónico buscando comentarios de los socios que fundaron la empresa Wohali David Boyden, John Kaiser y Thomas Cottone, o directamente o a través de sus abogados, no recibió una respuesta el viernes.

El sitio web de Wohali se quedó con una página que sólo leía “Muy Pronto” el 8 de agosto de 2025.

Wohali.com El sitio web de Wohali solo se queda con una página que dice “Muy Pronto” el 8 de agosto de 2025.

Desde mayo de 2025, los dueños del desarrollo del área Coalville también han sido demandados en cuatro casos de acreedores y contratistas. Una de las demandas hechas por inversionistas asegura que le tienen deudas de 85 millones de dólares.

Un representante de una empresa de desarrollo de bienes raíces del este de los Estados Unidos dijo a KPCW el 2 de agosto que había estado conversando con los dueños de Wohali sobre comprar el resort, pero que las negociaciones habían fallado.

Sin embargo, Kaiser previamente dijo a KPCW que quedaba interesado. Dijo que la empresa estaba trabajando para lograr una solución que evitara el embargo de vivienda.

