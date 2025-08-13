Franco y Phillips van adelante en la elección municipal primaria de 2025 para alcalde de Heber

En la elección municipal primaria de Heber City para alcalde, la Alcaldesa actual Heidi Franco fue adelante con un poco menos del 50% de los votos, con el Concejal Scott Phillips en segundo con el 43%, según los números preliminares del martes por la noche.

En cuanto al Concejo municipal de Heber City, cuatro de los ocho candidatos pasarán a la boleta para la elección municipal general. La Concejala actual Yvonne Barney ganó el 23% del voto, con Morgan Murdock y Nick López apenas detrás cada uno con como el 17%. Corey Noyes probablemente estará en la boleta de noviembre, con casi el 11% de los votos de Heber.

En Midway, seis personas luchaban por los dos cargos en el concejo municipal. Esa lista de candidatos se reducirá a cuatro: Star Stratford, con el 26% de los votos; Andy Garland, con el 25%; el Concejal actual JC Simonson, con el 17%; y Genene Probst, con el 16%.

Midway también elegirá a un alcalde este año, pero puesto que hay dos candidatos, no hubo necesidad de hacer una elección primaria.

Y en Charleston, los residentes estuvieron a favor de la candidata Jan Wilson, quien recibió el 51% de los votos. Shawn Taylor también aparecerá en la boleta de noviembre. Los resultados preliminares muestran que es poco probable que la Alcaldesa actual Brenda Christensen reciba otro mandato.

Para el Concejo municipal de Charleston, el actual Scott Solum ganó el 35% del voto. Otro actual, Marc Mair, lo acompañará en la boleta de la elección municipal general, junto con Michael Bauer y Brenda Gemmell. Dos personas serán elegidas.

La oficina del secretario del Condado de Wasatch sólo quedaba con boletas provisionales y boletas corregidas – boletas con errores técnicos menores – para contar después de publicar los resultados preliminares el martes por la noche. Los resultados actualizados se esperan al mediodía del miércoles.

Más de 4,600 personas votaron en las elecciones municipales primarias por todo el condado.

Daniel, Hideout, Independence, Interlaken y Wallsburg también están eligiendo nuevos líderes este año, pero ninguno de esos pueblos requiere elecciones municipales primarias para reducir el número de candidatos antes de noviembre.

La elección municipal general es el 4 de noviembre.

Artículo traducido por Jonás Wright.