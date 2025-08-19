Los propietarios de la zona Wohali en el condado de Summit pagan dinero para mantener abierto su campo de golf en medio de la bancarrota

La empresa Wohali casi no pudo pagar a sus empleados restantes el 15 de agosto después de declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 el 8 de agosto.

Pero un grupo de personas que compraron terrenos en el resort de golf privado en el oeste de Coalville dijeron que van a adelantar el dinero a Wohali para este periodo salarial.

Según su petición en el Tribunal de Quiebras EE. UU. en Utah, los únicos empleados restantes del desarrollo de lujo son los que están manteniendo su campo de golf. Todos los demás han sido despedidos, según otras demandas.

“Mantener en funcionamiento este campo de golf es una prioridad para preservar el valor del terreno,” dijeron los propietarios de Wohali en sus documentos presentados ante el tribunal.

El 15 de agosto, la jueza Peggy Hunt aceptó su petición de pagar a los empleados restantes. El pago único de aproximadamente $160,000 va a ser considerado como un “gasto administrativo” durante el caso de bancarrota, lo cual significa que Wohali tal vez tenga que devolverle el dinero a sus propietarios más tarde en los procedimientos.

Los gastos administrativos están cerca de la cúspide de la jerarquía de las deudas que se necesitan pagar por el resort.

Las siguientes más importantes son las deudas con “acreedores garantizados.” En este caso, son los principales prestamistas extranjeros quienes financiaron el resort de golf bajo el programa federal de préstamos EB-5.

Las identidades de las prestamistas del programa EB-5 son privadas, pero en una demanda reclamaron que los dueños del resort les deben más de $85 millones, incluyendo intereses y comisiones de su préstamo original de $79 millones.

El abogado Michael Johnson de la empresa Ray Quinney & Nebeker, quien representa a los prestamistas extranjeros, estuvo de acuerdo el viernes de que el campo de golf debe mantenerse abierto, llamándolo el “corazón de este proyecto.”

Pero Wohali enfrenta una letanía de otras demandas que provienen de contratistas y proveedores de servicios que dicen que el resort no les ha pagado en meses.

Se llaman acreedores quirografarios, y el abogado de bancarrota Tom Beckett con la empresa Parsons, Behle & Latimer dijo que no serán pagados hasta que devuelvan el dinero a los prestamistas EB-5.

ENTREVISTA COMPLETA: abogado de bancarrota Tom Beckett (en inglés) Listen • 11:13

“Se han presentado varias demandas por acreedores quirografarios. Esas demandas ahora quedarán en espera, y veremos lo que pase con el caso de bancarrota,” dijo en el segmento “Hora de Noticias Locales” de KPCW el 15 de agosto.

La empresa Sierra Pacific Windows (Ventanas Sierra Pacific) presentó la demanda más reciente el 11 de agosto, reclamando que se le debe más de $162,000.

En general, la meta de la bancarrota bajo el Capítulo 11 no es disolver un negocio, sino reorganizarlo y pagar sus deudas con el tiempo.

“Esta fue una decisión muy difícil que afecta a los empleados de Wohali, contratistas, la ciudad y otras personas,” un socio fundador de Wohali John Kaiser contó a KPCW el 15 de agosto. “Esperamos trabajar con estos grupos para llegar a una solución que funcione para todos.”

Otra audiencia en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Utah no ha sido programada.

La empresa Parsons, Behle & Latimer es un patrocinador financiero de KPCW. Para una lista completa (en inglés), haz clic aquí .

Artículo traducido por Jonás Wright.