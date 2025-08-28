Cambios al código de Francis prohíben futuros hoteles y limiten rentas temporales

Los concejales y el alcalde unánimemente aprobaron el nuevo código municipal el 14 de agosto. Agregó reglamentos para las rentas temporales y se pone en el camino de más hoteles.

Pero los dos hoteles aprobados más temprano este año van a quedar protegidos por las reglas anteriores. Uno está por la intersección de las rutas estatales 32 y 35, y el otro está por la calle Lambert Lane y la Ruta estatal 32.

Los residentes cercanos están apelando lo último mencionado en el Tercer Distrito Judicial.

Francis redactó cambios al código después de la reacción de la comunidad sobre los dos hoteles, lo que generó horas de comentarios negativos del público y una protesta.

Los reglamentos sobre las rentas temporales limitan la cantidad de rentas temporales al 3% del número de techos en Francis. Según un informe del personal municipal, eso sólo permitiría 18 alquileres por la noche según el tamaño actual de la ciudad.

Las rentas temporales ya no pasarían por el proceso de permisos de uso condicionado; tendrían su propio equipo especial de permisos para revisarlas.

También algo que estuvo incluído en los cambios drásticos fue un enmiendo al proceso de permisos de uso condicionado.

El concejo municipal ya no va a tomar la decisión final, trasladándola a la autoridad a la comisión de planificación.

Los planeadores antes dijeron a KPCW que el proceso de permisos de uso condicionado puede ser confuso para el público en general porque la ciudad tiene autoridad limitada para negarlos.

Puede revisar los cambios al código aquí (en inglés) .

Artículo traducido por Jonás Wright.