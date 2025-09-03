Park City lanza el proceso de diseñar el nuevo centro de adultos mayores

El 26 de agosto el Concejo municipal de Park City aprobó un contrato de $122,000 con la empresa Sparano and Mooney Architecture para desarrollar un plan para el nuevo centro de adultos mayores. Involucrará evaluar las demandas de estacionamiento, los planes potenciales para el sitio y las finanzas.

Bajo un cronograma tentativo compartido en la reunión, se espera que el diseño y la planeación de la construcción tomen más de un año antes de que la ciudad pueda iniciar la construcción del proyecto.

El concejal de Park City Jeremy Rubell dijo que esperan agilizar sin esperar para abordar las cuestiones principales.

“Inicialmente [la empresa Sparano and Mooney] iban a volver el año que viene con algunas opciones – ¿qué queremos hacer? ¿Dónde queremos ubicar el edificio? ¿El estacionamiento debería ser bajo tierra o afuera? Platicamos de regresar bastante antes, potencialmente en el próximo mes o dos, y nos hicimos estas preguntas clave que podrían ayudarnos a concentrarnos más en el proyecto,” dijo Rubell en el segmento “Hora de Noticias Locales” de las noticias de KPCW el 28 de agosto.

Rubell dijo que el concejo municipal planea platicar con líderes del condado de Summit sobre el financiamiento del nuevo lugar. Se espera que los representativos del condado participen en el proceso del diseño.

Todavía no saben cuánto va a costar, pero el municipio de Park City ya ha incluído $3.5 millones en el presupuesto para el desarrollo.

Un miembro de la junta del Centro para Adultos Mayores de Park City Craig Weakley dijo que está seguro de que la empresa Sparano and Mooney va a sacar el proyecto adelante.

“Se me puso la piel de gallina porque la verdad es que sí estamos avanzando aquí. Es súper emocionante,” Weakley dijo al concejo municipal el 26 de agosto. “[La empresa Sparano and Mooney] tienen mucha experiencia trabajando en proyectos para gente mayor, y parece que de verdad conocen Park City.”

La empresa Sparano and Mooney también trabajó con Park City en el diseño para el nuevo centro comunitario que está en obra en el Parque Municipal.

El municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Jonás Wright.