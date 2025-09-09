Una mujer en estado grave tras ser empalada por una barra de refuerzo en la U.S. 189

Según el informe de la Patrulla de Caminos de Utah, el incidente ocurrió alrededor de las 2:40 p.m. del 8 de septiembre. La mujer viajaba en el asiento del pasajero de un sedán Toyota, en dirección norte por la U.S. 189, cerca del marcador de la milla 18 en el condado de Wasatch.

Una estaca de metal utilizada en construcciones de hormigón se deslizó por encima de la barrera de la carretera, golpeó el capó del coche y atravesó el parabrisas, empalando a la mujer en el pecho.

Fue trasladada al hospital en estado grave.

Los agentes de la Patrulla de Caminos afirman que aún no saben si la barra de refuerzo ya estaba en la carretera o si se desprendió de un vehículo inmediatamente antes del incidente.

Los agentes están pidiendo al público que se comunique con ellos si tiene algún detalle que pueda ayudar en la investigación.

Cualquier persona con información sobre el accidente puede llamar a la línea de despacho de no emergencia del condado de Summit al (435) 615-3600.

Todos los carriles en dirección norte de la U.S. 189 fueron cerrados brevemente la tarde del lunes. Los carriles se reabrieron alrededor de las 3:30 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison