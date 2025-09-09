© 2025 KPCW

Una mujer en estado grave tras ser empalada por una barra de refuerzo en la U.S. 189

KPCW | By Grace Doerfler
Published September 9, 2025 at 6:32 AM MDT
Rebar went through the windshield of a car on U.S. 189 Monday afternoon, impaling a woman.
Utah Highway Patrol
Una barra de refuerzo atravesó el parabrisas de un automóvil en la U.S. 189 la tarde del lunes, empalando a una mujer.

Una mujer de 18 años fue hospitalizada en estado grave después de ser empalada por una barra de refuerzo mientras viajaba en la U.S. 189, cerca del embalse Deer Creek, la tarde del lunes.

Según el informe de la Patrulla de Caminos de Utah, el incidente ocurrió alrededor de las 2:40 p.m. del 8 de septiembre. La mujer viajaba en el asiento del pasajero de un sedán Toyota, en dirección norte por la U.S. 189, cerca del marcador de la milla 18 en el condado de Wasatch.

Una estaca de metal utilizada en construcciones de hormigón se deslizó por encima de la barrera de la carretera, golpeó el capó del coche y atravesó el parabrisas, empalando a la mujer en el pecho.

Fue trasladada al hospital en estado grave.

Los agentes de la Patrulla de Caminos afirman que aún no saben si la barra de refuerzo ya estaba en la carretera o si se desprendió de un vehículo inmediatamente antes del incidente.

Los agentes están pidiendo al público que se comunique con ellos si tiene algún detalle que pueda ayudar en la investigación.

Cualquier persona con información sobre el accidente puede llamar a la línea de despacho de no emergencia del condado de Summit al (435) 615-3600.

Todos los carriles en dirección norte de la U.S. 189 fueron cerrados brevemente la tarde del lunes. Los carriles se reabrieron alrededor de las 3:30 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
