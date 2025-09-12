La demanda del templo de Heber Valley se dirige a la Corte Suprema de Utah

La decisión de la Corte Suprema del estado, el miércoles 10 de septiembre, de retener el caso es el último acontecimiento en la batalla legal entre el condado de Wasatch, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cuatro residentes de Heber.

El caso comenzó en el Tribunal del 4º Distrito poco después de que el Consejo del Condado de Wasatch aprobara los planes del templo en noviembre de 2023.

Los residentes, que viven en el vecindario de Red Ledges, frente al sitio del templo, argumentaron que el condado actuó ilegalmente al usar un acuerdo de desarrollo legislativo para aprobar los planes.

En julio, la jueza del 4º Distrito, Jennifer Mabey, falló a favor del condado y de la iglesia , pero los residentes apelaron su decisión en poco tiempo.

El abogado de los residentes, Robert Mansfield, dijo en un correo electrónico que estaba complacido de que la Corte Suprema optara por aceptar la apelación, diciendo que probablemente conduciría a una resolución más rápida.

En una carta pidiendo a la corte que retuviera el caso, Mansfield escribió que la apelación podría sentar un precedente sobre cómo los gobiernos locales aplican las leyes de uso de la tierra del condado de Utah , conocidas como CLUDMA, un problema que estuvo en el centro del desafío de los residentes.

El abogado adjunto del condado de Wasatch, Jon Woodard, estuvo de acuerdo en que la apelación podría tener implicaciones para muchas otras demandas de uso de la tierra en todo el estado.

"El condado espera con ansias la revisión de la Corte Suprema, que tiene el potencial de aportar mayor claridad a los problemas de jurisdicción y proporcionar orientación para futuros casos que involucren disputas sobre el uso de la tierra", dijo a KPCW en un correo electrónico.

Los abogados de la iglesia fueron ambiguos en sus breves comentarios a la corte. Dijeron que no estaban de acuerdo con los argumentos de Mansfield.

"La Iglesia no se opone a que la Corte Suprema de Utah retenga la jurisdicción sobre este asunto si así lo desea", escribieron.

No se habían fijado fechas para los procedimientos de la Corte Suprema hasta el jueves.

Mientras tanto, las partes todavía están discutiendo a nivel de la corte de distrito, también. Después de que la iglesia comenzara la construcción en el sitio del templo de 18 acres a lo largo de Center Street, los residentes presentaron una moción para suspender, pidiendo a la corte que prohíba más trabajo en el templo hasta que se complete el proceso de apelación.

Una audiencia para esa solicitud está programada para el 18 de septiembre.

Los planes del templo del Valle de Heber contemplan un edificio de 88,000 pies cuadrados con un campanario de 210 pies.

Artículo traducido por Connor Hollison