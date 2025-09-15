El derrame de diésel del lunes cierra temporalmente dos carriles en la I-80
Un choque el lunes por la mañana cerró todos los carriles menos uno de la Interestatal 80 en dirección oeste durante varias horas, después de que un camión derramara más de 140 galones de diésel en la carretera.
El choque ocurrió alrededor de las 9:40 a.m. en el marcador de milla 140 cerca de Summit Park, donde dos carriles estaban cerrados por construcción. A las 11:30 a.m. el tráfico estaba congestionado por casi cuatro millas en la I-80.
⚠️ Crash Update ⚠️— UDOT Wasatch Back (@wasatchbackudot) September 15, 2025
📍I-80 WB MP 141 (Jeremy Ranch)
La Patrulla de Caminos de Utah dijo que un camión de caja estaba saliendo de los carriles que estaban cerrados por construcción cuando golpeó a un sedán Subaru. El coche perdió el control y chocó contra un camión semirremolque que también viajaba en el carril derecho.
El Subaru golpeó el tanque de gasolina del semirremolque, el cual estalló, derramando entre 100 y 150 galones de combustible en la carretera.
Cuadrillas del Departamento de Transporte de Utah y otros grupos de materiales peligrosos respondieron al derrame.
La UHP dijo que el conductor y el pasajero del Subaru fueron transportados al hospital con heridas leves.
Todos los carriles se abrieron al tráfico un poco antes del mediodía del lunes.
Artículo traducido por Connor Hollison