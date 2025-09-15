El derrame de diésel del lunes cierra temporalmente dos carriles en la I-80

El choque ocurrió alrededor de las 9:40 a.m. en el marcador de milla 140 cerca de Summit Park, donde dos carriles estaban cerrados por construcción. A las 11:30 a.m. el tráfico estaba congestionado por casi cuatro millas en la I-80.

⚠️ Crash Update ⚠️



📍I-80 WB MP 141 (Jeremy Ranch)

One lane has reopened as crews continue working to clear crash that spilled ~140 gallons of diesel.



‼️Backup is currently 4 miles pic.twitter.com/B2XFksm1kU — UDOT Wasatch Back (@wasatchbackudot) September 15, 2025

La Patrulla de Caminos de Utah dijo que un camión de caja estaba saliendo de los carriles que estaban cerrados por construcción cuando golpeó a un sedán Subaru. El coche perdió el control y chocó contra un camión semirremolque que también viajaba en el carril derecho.

El Subaru golpeó el tanque de gasolina del semirremolque, el cual estalló, derramando entre 100 y 150 galones de combustible en la carretera.

Cuadrillas del Departamento de Transporte de Utah y otros grupos de materiales peligrosos respondieron al derrame.

La UHP dijo que el conductor y el pasajero del Subaru fueron transportados al hospital con heridas leves.

Todos los carriles se abrieron al tráfico un poco antes del mediodía del lunes.

Artículo traducido por Connor Hollison