Park City recuerda a Robert Redford por haber traído las artes a una ciudad de esquí

Redford falleció el 16 de septiembre en su casa en las montañas de Sundance, Utah, “el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba”, dijo su publicista a Associated Press. No se proporcionó la causa de la muerte.

Redford se convirtió en una estrella de Hollywood en la década de 1970. Ganó un Óscar al mejor director en 1980 por “Ordinary People”, que también ganó la mejor película.

Luego creó el Instituto Sundance, marcando el comienzo de una nueva ola de cine independiente que lanzó las carreras de cineastas como Quentin Tarantino, Christopher Nolan y Steven Soderbergh.

Sarah Pearce pasó 17 años en el Instituto Sundance. Trabajó de cerca con Redford en 2006 en la Reserva Sundance, una de sus organizaciones ambientales.

“Es uno de los buenos”, dijo Pearce a KPCW. “Fue un narrador de historias, un conservacionista, un feroz defensor del medio ambiente, un amante de las artes, un líder visionario. La comunidad cinematográfica ha perdido un ícono y estoy muy agradecida de haber sido parte de su Sundance. Fue una experiencia realmente increíble”.

En 2013, el entonces gobernador Gary Herbert proclamó el 9 de noviembre como el “Día de Robert Redford” en Utah. En un evento que marcó la ocasión , Redford habló sobre por qué se sintió atraído por el estado cuando comenzó a perder contacto con su Los Ángeles natal.

“Vi la ciudad en la que crecí, y que pensé que amaba, ser empujada lentamente hacia el mar por un desarrollo fuera de control, un desarrollo sin un plan de uso de la tierra ni nada por el estilo”, dijo Redford. “Así que de repente me di cuenta de que este ya no es mi hogar. No quiero estar aquí nunca más. Así que busqué refugio en otro lugar, y vine a Utah”.

En la década de 1960, Redford construyó una casa en dos acres en Provo Canyon. Más tarde compró la estación de esquí Timp Haven y la renombró “Sundance”, un homenaje a su querido personaje de la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid”.

“No quiero acuñar una frase de uso frecuente, pero 'este es el lugar'”, dijo entre risas en el evento de 2013. “Quería que mis hijos tuvieran al menos parte de su tiempo en las montañas. Porque sentí que ese tiempo en las montañas podría ayudar a dar forma a quienes podrían llegar a ser en la vida, y tal vez eso también podría transmitirse a sus hijos y a los hijos por venir”.

En 2020, Redford vendió el Sundance Mountain Resort , el hogar del programa de laboratorios del instituto, que tiene como objetivo desarrollar a cineastas prometedores.

La alcaldesa de Park City, Nann Worel, llamó a Redford un “inconformista, sin miedo a trazar su propio camino, demostrando que las ideas y la creatividad pueden florecer incluso en medio de nuestras diferencias”.

Betsy Wallace, residente de Old Town, se unió como directora financiera del Instituto Sundance en 2015. Se convirtió en la directora gerente del festival de cine en 2017, un puesto en el que se desempeñó hasta 2023.

Wallace dijo que uno de sus recuerdos favoritos de Redford ocurrió durante su primer mes con el instituto.

“Salí con él después de una reunión de la junta en el resort de Sundance, y había una vieja Kawasaki apoyada en su pata de cabra”, dijo Wallace. “Y yo estaba pensando: 'De ninguna manera va a montar en esa motocicleta a su edad'. Y he aquí, se puso una bandana en la cabeza, enderezó la motocicleta, la encendió con el pie, dijo 'Buenas noches', y se marchó”.

Wallace describió a Redford como humilde, perspicaz, apasionado, concienzudo y, lo que es más importante, un líder.

“Creo que su impacto será muy echado de menos”, dijo.

La muerte de Redford llega meses después de que el Festival de Cine de Sundance anunciara planes de trasladarse de su hogar de toda la vida en Utah a Boulder, Colorado, a partir de 2027.

El gerente del Egyptian Theatre, Randy Barton, conoció a Redford hace décadas en el Trolley Square de Salt Lake City cuando el evento se llamaba el Festival de Cine de EE.UU.

“Durante los primeros cinco o seis años, él no estaba a cargo de él”, dijo Barton a KPCW. “Básicamente rescató ese festival del colapso y le cambió el nombre, finalmente al Festival de Cine de Sundance”.

Barton dijo que Park City, el estado y el Egyptian Theatre le deben al fundador de Sundance “una gran dosis de gratitud” por traer la narrativa independiente a las montañas Wasatch.

“Era un caballero tan sensato, siempre tan educado”, dijo Barton. “Siempre llamaba a la gente por su nombre de pila, siempre era accesible. Y trataba a todos con los que interactuaba con tanto respeto como uno podría imaginar de una estrella tan grande”.

1 of 2 — 8339989d-9d3d-2fa8-bc32-72ffb2fe68f3.jpg The Egyptian Theatre's marquee paid tribute to Redford's legacy Tuesday. Egyptian Theatre 2 of 2 — 3a68fd2b-8444-0a65-acc9-b6a09e739adf.jpg The Egyptian Theatre's marquee paid tribute to Redford's legacy Tuesday. Egyptian Theatre

Barton dijo que Redford fue la fuerza impulsora detrás de traer una gran presencia artística a una ciudad en gran parte enfocada en la recreación. Consideraba al artista como un amigo.

“Hubo un momento en que [Redford] estaba a mi lado en el vestíbulo del teatro con Bill y Hillary Clinton a cinco pies de distancia y Bill Gates justo cerca de nosotros”, dijo. “Y eso simplemente no sucede en un teatro de un pueblo pequeño, tener ese tipo de recuerdo”.

Barton dijo que a Park City le costará reemplazar la cultura de Sundance una vez que parta hacia Colorado.

El Instituto Sundance dijo el martes que estaba profundamente entristecido por la muerte de su fundador.

“La visión de Bob de un espacio y una plataforma para voces independientes lanzó un movimiento que, más de cuatro décadas después, ha inspirado a generaciones de artistas y ha redefinido el cine en EE.UU. y en todo el mundo”, dijo el instituto en un comunicado.

A Redford le sobreviven su esposa, Sibylle Szaggars, junto con dos hijas y siete nietos.

Artículo traducido por Connor Hollison