UDOT frena el proceso de diseño del paso elevado del sendero ferroviario del condado de Summit

El Departamento de Transporte de Utah está pausando la planificación o el diseño de cualquier cambio en el Histórico Sendero Ferroviario de Union Pacific.

“Hay muchas piezas móviles y análisis en curso en esta área, por lo que el equipo de estudio [de UDOT] solo quiere hacer una breve pausa”, dijo el gerente de planificación de la Región 2 de UDOT, Geoff Dupaix, a los concejos de los condados de Summit y Wasatch en una reunión conjunta el 17 de septiembre.

El desarrollo futuro es una de las piezas móviles, y Dupaix dijo que la agencia de transporte estatal está en conversaciones con los desarrolladores cercanos.

También dijo que UDOT está coordinando con la Municipalidad de Park City, que está inmersa en su propio proceso de planificación de transporte llamado Recreate 248 .

Las ideas incluyen añadir autobuses de alta velocidad o tren ligero al lado de la ruta estatal 248. La ciudad consideró brevemente el tren ligero al lado del sendero, pero descartó la idea el mes pasado .

Mientras tanto, el estado está considerando incluir el sendero ferroviario en la red más amplia de senderos de Utah, una iniciativa de UDOT para conectar todo el estado con senderos pavimentados para el transporte , no solo para la recreación.

La iniciativa de UTN está financiando el estudio del sendero ferroviario de UDOT. Si el sendero se convierte en parte de la red, Dupaix dijo que UDOT necesitaría redirigirlo por encima o por debajo de la ruta estatal 248 porque es una carretera principal.

Otra pieza del rompecabezas es la intersección de la Carretera Antigua 40 y la Ruta 248, que el condado de Summit recientemente movió hacia el este para dar paso a una parada de camiones Maverik. La compañía había dicho previamente que instalaría un semáforo en la nueva intersección .

Otra razón para esperar con los diseños de los pasos elevados, según Dupaix, es para un análisis ambiental adicional.

“Tenemos que esperar hasta la próxima primavera para que algunas de las plantas existentes o propuestas que podrían estar en esa área, puedan ser identificadas y catalogadas”, dijo.

Al mismo tiempo, la Agencia de Protección Ambiental ha anunciado planes para reanudar la limpieza de relaves de minas en el área .

Antes de revelar esos detalles, el gobierno federal está esperando para confirmar que el lugar al que planean enviar los suelos está listo para recibirlos.

