© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Basin Rec considera un aumento de impuestos para cubrir los costos continuos y los nuevos puestos

KPCW | By Connor Thomas
Published September 19, 2025 at 8:10 AM MDT
The Mid Mountain Trail is a designated IMBA Epic Ride and covers over 20 miles, winding through some aspen and conifer groves, through deep canyons and over several creeks.
Basin Recreation
Basin Recreation gestiona senderos y espacios abiertos dentro de sus límites, que se extienden desde Summit Park hasta Silver Creek y el límite de Park City.

El aumento probablemente será de menos de $20 adicionales al año para la casa promedio en el oeste del condado de Summit.

Según la directora de distrito, Dana Jones, el objetivo de Basin Recreation es hacer aumentos de impuestos más pequeños con más frecuencia para evitar un shock.

“No queremos esperar 10 años y de repente tener que pedir una gran cantidad”, dijo en el Concejo del Condado de Summit el 17 de septiembre. “Lo hicimos en 2019. Lo hicimos de nuevo en 2022, donde pedimos un aumento del 19.9%. Esta vez, de nuevo tres años después, vamos a pedir el 15%”.

Esto equivale a $3.35 adicionales al año por cada $100,000 del valor fiscal de una propiedad. A los residentes a tiempo completo solo se les cobra impuestos sobre aproximadamente la mitad del valor tasado de su vivienda.

FULL INTERVIEW: District Director Dana Jones

Basin Rec dice que el aumento financiaría nuevos salarios de empleados y costos continuos, tales como el mantenimiento de las instalaciones y el seguro.

“Todos saben que el seguro está subiendo, y el nuestro incluso se ha duplicado durante el último año”, dijo Jones en el ‘Local News Hour’ de KPCW el 15 de septiembre.

Basin Rec enviará postales informativas a los residentes el próximo mes y está programado para compartir más detalles en la reunión del Concejo del Condado de Summit del 8 de octubre.

El concejo debe aprobar la tasa de impuestos de Basin Rec ya que es la junta directiva del distrito. Una audiencia pública sobre el asunto está programada para el 10 de diciembre.

El condado de Summit y Basin Rec son patrocinadores financieros de KPCW. Para ver la lista completa, haga clic aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas