Basin Rec considera un aumento de impuestos para cubrir los costos continuos y los nuevos puestos

Según la directora de distrito, Dana Jones, el objetivo de Basin Recreation es hacer aumentos de impuestos más pequeños con más frecuencia para evitar un shock.

“No queremos esperar 10 años y de repente tener que pedir una gran cantidad”, dijo en el Concejo del Condado de Summit el 17 de septiembre. “Lo hicimos en 2019. Lo hicimos de nuevo en 2022, donde pedimos un aumento del 19.9%. Esta vez, de nuevo tres años después, vamos a pedir el 15%”.

Esto equivale a $3.35 adicionales al año por cada $100,000 del valor fiscal de una propiedad. A los residentes a tiempo completo solo se les cobra impuestos sobre aproximadamente la mitad del valor tasado de su vivienda.

Basin Rec dice que el aumento financiaría nuevos salarios de empleados y costos continuos, tales como el mantenimiento de las instalaciones y el seguro.

“Todos saben que el seguro está subiendo, y el nuestro incluso se ha duplicado durante el último año”, dijo Jones en el ‘Local News Hour’ de KPCW el 15 de septiembre.

Basin Rec enviará postales informativas a los residentes el próximo mes y está programado para compartir más detalles en la reunión del Concejo del Condado de Summit del 8 de octubre.

El concejo debe aprobar la tasa de impuestos de Basin Rec ya que es la junta directiva del distrito. Una audiencia pública sobre el asunto está programada para el 10 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollison